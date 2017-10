Sophie Trudeau y Angélica Rivera, el encuentro de dos estilosas amigas

Después de haber tenido oportunidad de saludarse en distintos compromisos internacionales, Sophie Trudeau y Angélica Rivera se han saludado como dos grandes amigas durante la visita del Primer Ministro de Canadá y su esposa a nuestro país. Grandes sonrisas y comentarios cómplices fueron los protagonistas de las escenas que se pudieron capturar en el Palacio Nacional de dos encuentros diferentes. Por supuesto, cada una de ellas estuvo escoltada por sus respectivos maridos, el Primer Ministro Justin Trudeau y el Presidente Enrique Peña Nieto.

Para la recepción oficial de la pareja canadiense, la Primera Dama de México Angélica Rivera quiso hacer un guiño al país invitado luciendo un total look en rojo. La estilosa blusa que se convirtió en la pieza clave del look tenía cuello alto, moño a la cintura y coquetos botones de perlas en las mangas. Para darle protagonismo a esta blusa, Angélica lució pantalones pitillo en el mismo color y tacones en nude. La melena suelta con ondas apenas marcadas y un maquillaje clásico complementaron el look.

Por su parte, Sophie brillo con un coqueto vestido amarillo de cuello asimétrico y margas cortas. Éste es uno de los looks más modernos con el que se ha visto a la Primera Dama de Canadá que suele apostar por los estilos clásicos y románticos, lo que dejó apreciar su delgada figura. Para contrastar con el vestido lució clutch y zapatos de enrejado en nude, y un brazalete con este mismo diseño.

Si eso fue por la tarde, en la noche para la cena de gala en honor al Primer Ministro y su esposa, Sophie y Angélica lucieron radiantes con looks de cocktail, como si se hubieran puesto de acuerdo con looks muy coordinados. La Primera Dama de nuestro país llevó un elegante vestido en negro con blanco con detalles de encaje en la parte superior. Como complementos, clutch y zapatos negros para mantener la elegancia del outfit. Sophie dejó atrás el destello de su segundo look del día para cambiarlo por un vestido en azul marino con detalles de encaje al centro y detalles de pedrería en el mismo color del diseño, resaltando su figura. Al igual que Angélica llevó tacones en negro pero decidió darle un toque de color a su look con un clutch en dorado.

Tal vez Sophie decidió practicar un poco más su español al hablar con Angélica y es que hay que decirse que al momento de aterrizar en nuestro país, la esposa del Primer Ministro de Canadá dio muestra de que puede comunicarse muy bien en nuestro idioma. Las Primeras Damas coincidieron hace algunos meses en la reunión del G20 en Hamburgo.

