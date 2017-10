La fuerte respuesta de la oficina de Melania ante la entrevista de Ivana Trump

Después de que se diera a conocer la entrevista que Ivana Trump dio en torno a su nuevo libro, la oficina de la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha lanzado un fuerte comunicado. A pesar de que la esposa del presidente del país norteamericano ha procurado mantenerse siempre alejada de la polémica, cuando se trata de defenderse no lo piensa dos veces. Por lo menos eso es lo que se ha dejado ver en el controvertido comunicado que ha puesto de cabeza a la web.

“La Señora Trump ha hecho de la Casa Blanca un hogar para Barron y para el Presidente. Ama vivir en Washington D.C. y está honrada por su rol de Primera Dama de los Estados Unidos. Planea usar su título y rol para ayudar a los niños. No para vender libros. Claramente no hay sustancia en las declaraciones de una ex, éste es desafortunadamente, solo una búsqueda de atención y ruido para ayudarse a sí misma”, se lee en un comunicado compartido a distintos medios internacionales por Stephanie Grisham, directora de comunicaciones de la Primera Dama.

Al parecer la declaración que desencadenó este fuerte comunicado fue aquel juego de palabras con el que Ivana dijo durante su entrevista con Good Morning America: “Soy la primera dama”. La primera mujer del presidente de Estados Unidos se encontraba promocionando su libro Raising Trump (Criando a Trump) –al cual se hizo una clara alusión en el comunicado de la Casa Blanca- cuando algunas de sus declaraciones provocaron controversia.

Entre los polémicos comentarios, Ivana aseguró que habla con el Presidente Trump una vez a la semana y que tiene una línea directa para comunicarse con él, aunque no lo llama cuando está Melania. “No quiero causar nada de celos y eso, porque soy básicamente la primera esposa de Trump. ¿Okay? Soy la primera dama”, dijo en un juego de palabras que en inglés significa que fue la primera mujer del mandatario. Eso sí, dejó claro que no envidiaba su posición: “Creo que para ella estar en Washington debe ser terrible. Mejor ella que yo. Odiaría Washington. Me gusta mi libertad”.

En esta muy comentada entrevista también dijo que le había ofrecido ser embajadora en su natal República Checa, pero que ella decidió no aceptar el puesto porque su vida es perfecta tal como es. Por supuesto, no dejó de lado a Marla Maples, la segunda esposa del empresario, a quien criticó fuertemente por su infidelidad con su entonces marido.

