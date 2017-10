Cómo llevar el mismo look antes y después de convertirse en mamá, según Amal Clooney

Las nuevas mamás también brillan con luz propia, así lo dejó ver Amal Clooney en su primera salida en solitario desde que se convirtió en mamá. Aunque no suele hacerlo, Amal decidió irse de fiesta en Los Ángeles, todo por el William Vintage & Farfetch Unveiling of the Gianni Versace Archive. Ante esta especial ocasión, la abogada lució radiante con un espectacular vestido en dorado. Lo que pudimos ver es que era muy parecido al que lució hace un tiempo en Ibiza durante una fiesta con amigos, pero en esta nueva etapa, hizo algunos cambios a aquel look.

Fue en el verano del 2015 cuando en una fiesta del entonces tequila de su marido, Casa Amigos, que Amal se enfundó por primera vez en un sexy diseño en lentejuelas doradas. El look enmarcaba a la perfección sus curvas y dejaba ver sus largas piernas. Acompañada de su esposo, George Clooney, y de los mejores amigos de la pareja, Cindy Crawford y Rande Gerber, la británica mostró la faceta más relajada de su personalidad aquella noche. Aunque suele ser muy reservada, en esa ocasión no dudó en dar un efusivo beso a su marido frente a las cámaras.

Puede ser que el tiempo haya pasado, pero Amal sigue luciendo tan bien como antes de convertirse en mamá. Para esta salida en solitario eligió un vestido muy parecido pero con algunas alteraciones. Si la sexy versión del look la llevó en el verano de Ibiza que es la máxima expresión de la fiesta en el mundo, para el otoño en Los Ángeles, optó por darle un giro un tanto más chic y menos sensual.

Adiós al escotazo que lució hace dos años, esta vez prefirió no solo un escote de ojal, sino también unas pequeñas mangas que cambiaban por completo la silueta del vestido. Esta noche tampoco enmarcó sus curvas, sino que prefirió una silueta más floja, con un diseño al estilo de los años 20s con una cintura baja.

Y como es época de bronceados, la falda la llevó hasta la rodilla, con una versión mucho más modesta que aquella que lucía en la isla española hace dos años. Eso sí, la sonrisa, la larga y negra melena y su esbelta figura se mantienen después de haber recibido a los pequeños Ella y Alexander. Y a ti, ¿qué versión de este look te gusta más?

