¿Miedo? Esta es la opinión de Lionel Richie sobre el noviazgo de su hija con Scott Disick Luego de que su hija Sofia hiciera oficial su noviazgo con el ex de Kourtney Kardashian, el cantante habló de cómo se siente con la situación

Si Lionel Richie es fan de Keeping Up With The Kardashians seguramente ya tiene muy claro el perfil que maneja su recién estrenado yerno, Scott Disick, quien al lado de la hija del cantante, Sofia, protagoniza el romance de la temporada. Luego de que la modelo de 19 años hiciera oficial su noviazgo con el ex de Kourtney, el cantante ha encendido todas las alertas y aseguran, el tema le ha comenzado a quitar el sueño.

VER GALERÍA

Luego de que la noticia corriera como reguero de pólvora, ha sido el cantante quien en entrevista para Us Weekly aseguró que la idea le aterra un poco: “Estoy muerto de miedo, ¿me tomas el pelo? ¿Qué si estoy en shock? Vamos, soy su padre”, añadió el cantante.

Después de que las multiples infidelidades del empresario y su estilo de vida alocado lo hicieran famoso en el reality de la familia de su ex, Lionel Richie estará muy al pendiente de la evolución de esta relación, que al parecer su hija está tomando muy enserio.

VER GALERÍA

Una fuente cercana a la pareja contó a People detalles de este noviazgo donde aseguran Scott se muestra muy caballeroso con la modelo “Son inseparables. Pasan juntos todos los días. Es obvio que a Sofía le gusta Scott; él se ocupa mucho de ella, le abra la puerta del coche y paga todo”, detalló el informante.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Aunque la joven de 19 años está más que entusiasmada y presenta a Scott como su novio, el socialité de 34 años, va paso a paso: “A Scott le gusta, pero dice que todavía no es algo serio”, aseguró la fuente. Tras su ruptura con Kourtney, en verano de 2015, Disick ha intentado varias relaciones; sin embargo, su espíritu fiestero lo ha llevado a apostar más por la soltería y la compañía de amigas.