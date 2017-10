¡No lo podía creer! Así reaccionó Kim Kardashian a sus comentadas fotos en playas mexicanas La socialité se quedó con la boca abierta al ver las imágenes poco favorecedoras que captaron un grupo de paparazzis durante sus pasadas vacaciones en nuestro país

Está acostumbrada a la exposición mediática a diario, pero hasta para Kim Kardashian a veces es demasiado. Durante uno de los últimos capítulos de Keeping Up With The Kardashians, la socialité mostró uno de los lados más duros de la fama mundial. En el episodio la esposa de Kanye West ve las comentadas fotos que un grupo de paparazzis le tomaron durante sus vacaciones en México, donde sus imperfecciones se convirtieron en tema.

En este episodio, Stephanie Sheppard, la asistente de la empresaria le muestra sorprendida las imágenes que dejan con la boca abierta a Kim, pues asegura, así no luce en realidad. “Sabes, no lo entiendo. Realmente no me veo así”, se le escucha decir sorprendida ante las imágenes que le dieron la vuelta al mundo.

Al parecer lo que pintaban para ser unas vacaciones de ensueño con sus amigas se convirtieron en una verdadera pesadilla para Kim, quien explica en el episodio que esta escapada resultó tener muchos tintes agridulces: “Ya tengo un ataque de ansiedad por la seguridad, estoy con las alertas al máximo y ahora los paparazzi nos descubren… Hago todo para intentar ser lo más privada y discreta posible y ahora me toman fotos”, aseguró indignada.

Kim aseguró que estar tan expuesta en ocasiones es desgastante, pues nunca se pueden acallar las opiniones de sus detractores, a quienes aunque no presta mucha atención, en ocasiones sí le afectan: “Y si no son perfectas, te humillan por tu cuerpo y te critican. Que la gente piense que eso está bien es muy frustrante”.

Además del acoso de los paparazzis, en ese capítulo también se ve a Kim llorando desconsolada por el temor y la ansiedad que le provocó su viaje a México, luego del traumático robo en París:"Tengo ansiedad. ¿Estás seguro de que estamos a salvo aquí?", dice Kim al teléfono mientras llora, se le escucha decir en una llamada telefónica con su amigo y dueño de la villa donde se hospedaron, Joe Francis. "Desde París, es como si imaginara el peor escenario posible en mi cabeza (…) Estaba tan emocionada por venir a este viaje y no tenía idea de que terminaría sintiéndome así”, dice Kim en medio del llanto.