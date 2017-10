Una nueva polémica para Melania Trump y todo ¡por unos lentes!

A pesar de que en los últimos meses se ha convertido en una de las primeras damas más estilosas del mundo, Melania Trump no ha podido escapar de las polémicas. Sus looks suelen ser elegidos con el mayor de los cuidados y siempre apegándose a las últimas tendencias de los diseñadores más famosos, pero eso no la ha salvado de los comentarios. Si hace unas semanas se le criticaba por salir de la Casa Blanca a las zonas afectadas por el huracán Harvey en tacones, esta vez los reflectores se han posado sobre sus lentes obscuros y es que decidió llevarlos durante la noche.

El faux pas de la moda sucedió a su regreso de Las Vegas tras visitar a las víctimas del terrible tiroteo a las afueras del Mandalay Bay. Sobria y muy solemne, decidió no alterar el look que llevó durante este difícil día. Un elegante suéter de mangas cortas en negro, combinado con una favorecedora falda de lápiz de Dolce & Gabbana y sus inseparables tacones altos. Como suele llevar, un cinturón bien ajustado y sus enormes gafas de sol. Parecía que no había error con este outfit, pero los curiosos usuarios de redes sociales no pudieron evitar comentar que estaba demasiado obscuro para necesitar los lentes.

No se sabe si Melania decidió dejarlas para cubrir sus ojos o si simplemente no prestó atención a este detalle. Tal vez prefiere ser fotografiada así o se han convertido en su sello característico, como es el caso de Karl Lagerfeld y Anna Wintour. Lo que es cierto es que no es la primera vez en la que decide mantener sus gafas a pesar de ser de noche. Apenas hace unos días se le veía de esta misma forma en este mismo lugar.

Al parecer, Melania aprendió la lección cuando de huracanes se trata y a pesar de que salió de la residencia presidencial en sus inseparables tacones rumbo a Puerto Rico, llegó a la isla en unas prácticas botas de trabajo de Timberland. Si este look que estaba compuesto por jeans y t-shirt blancos y una chaqueta de inspiración militar, era perfecto para una visita como ésta, también mantuvo las gafas obscuras estilo aviador a su regreso a la Casa Blanca durante la noche. Más allá de llevar lentes durante la noche, también se le ha criticado por no retirar sus gafas al hablar con la gente y agradecer a los militares que están trabajando en la zona tras el huracán María.

A pesar de siempre estar impecablemente vestida, no es raro que Melania se meta en polémicas de este tipo. Recientemente apareció en su papel más natural haciendo algo de jardinería en la Casa Blanca, eso sí, lo hizo enfundada en una blusa de franela a cuadros de la firma Balmain con un precio de 1,381 dólares (alrededor de $25,272 pesos mexicanos), algo que no se pudo ignorar.

