Tras superar problemas de salud, Celina del Villar retoma con fuerza su amor por el deporte

Una de las pasiones más grandes de Celina del Villar es el deporte. Gracias a eso, conserva ese físico impresionante que la distingue. Le fascina correr maratones y hacer yoga, actividades que prefiere por encima del gimnasio, pues ha asegurado que no le gusta permanecer encerrada. Lo cierto es que no hay nada que la detenga, ni siquiera los problemas de salud a los que ha hecho frente en determinados momentos de su vida, pues sabe que lo más importante es mantenerse enfocada en todos sus objetivos.

Estos meses, Celina no ha descuidado ni su trabajo y mucho menos sus actividades deportivas, a pesar de que en abril pasado fue sometida a una cirugía de pulmón. De esta intervención logró recuperarse de inmediato, tanto así que a las tres semanas decidió regresar a practicar deporte. Desde ese entonces, ella no ha parado así lo demuestra una fotografía que hace unos días compartió en sus redes sociales, en donde al parecer se reunió con otros amigos para salir a correr.

No fue fácil para Celina, quien ha tenido que adaptarse a esta nueva circunstancia y lo ha hecho muy bien. “Una bacteria se metió a mi cuerpo, no sabemos cómo ni cuándo, la encontraron en un check-up de rutina. Me quitaron un cacho de pulmón grande... Estoy aprendiendo a respirar con esta nueva capacidad pulmonar un poco mermada, pero la verdad es que no lo siento, los doctores están muy sorprendidos y contentos”, declaró para una publicación de circulación nacional.

El ímpetu con el que desempeña cada una de sus actividades en la vida ha sido el principal motor. Recién fue operada, envió algunos mensajes a través de su cuenta de Twitter, en donde dio muestras de esa personalidad inquieta que la define. “Sé que la salud es primero, pero cuando falto a trabajar o a un buen evento por convalecer no dejo de sentir horrible #SentimientosEncontrados”, escribió a principios de mayo, recibiendo todo el apoyo y los lindos mensajes de sus fanáticos.

Hoy, Celina se reparte entre el deporte, su profesión como modelo y su papel como madre de familia. A la par vive un lindo romance con su esposo, Benny Ibarra, quien ha sido su gran apoyo durante todo este tiempo. Para ella, ser mujer polifacética no es nada complicado, al contrario, necesita estar enfocada para seguir realizando cada uno de sus sueños. A través de sus redes sociales comparte algunos instantes de su vida personal, como recientemente lo hizo, al mostrar las imágenes del concierto de U2 en la Ciudad de México, al que asistió junto a su amado Benny y unos amigos.

