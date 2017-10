¿Pensabas que no iba a responder? La romántica sorpresa de Barack Obama a Michelle en su aniversario

¿Pensabas que Barack Obama iba a dejar en leído el mensaje que Michelle le escribió por su aniversario en Instagram? Por supuesto que no. El exmandatario tenía preparada ya una sorpresa que iba más allá de las redes sociales para celebrar su 25 aniversario con su esposa y si Michelle había tenido un despliegue público de romanticismo, él no se quedaría atrás. Durante su aparición en la Pennsylvania Conference for Women, Michelle recibió una gran sorpresa cuando Barack apareció en una pantalla dándole un mensaje de lo más especial.

“Tuve que colarme a esta fiesta porque hoy cumplimos 25 años de casados. El pensar que me has aguantado por un cuarto de siglo es una increíble muestra de lo santa, maravillosa y paciente que eres”, comenzó el romántico expresidente, “Para mí fue mucho más fácil, no solo por el hecho de que has sido una extraordinaria compañera, no solo has sido una increíble amiga, alguien que siempre me ha podido hacer reír, alguien que siempre se ha asegurado de que yo estaba haciendo lo que pienso que es lo correcto, sino que también has sido un ejemplo para nuestras hijas y para todo el país”.

Para este momento, Michelle ya no podía contener su emoción y no sabía lo que faltaba. “Tu fuerza, tu gracia, tu determinación, tu honestidad y el que te veas tan bien mientras haces esto. El que siempre te hagas responsable de tus propios actos y que siempre te preocupes por los que están alrededor de ti es increíble. No es una sorpresa que cuando la gente te conoce como yo, se enamora de ti”, si todavía no estás enamorada de este hombre, sigue leyendo.

“Es en verdad, la mejor decisión que he hecho, ser tan persistente para insistirte tanto para que salieras conmigo hasta que dijiste que sí. Espero que te sientas igual que yo”, dijo el expresidente ante una Michelle que ya dejaba ver algunas lágrimas en sus ojos. “Solo quería interrumpir esto para decirte cuánto te amo y cuánto te aprecio”, fue el final de este emotivo mensaje. En éste hacía referencia a lo mucho que insistió a Michelle que saliera con él, a lo que ella se negaba porque era su jefa en una firma de abogados. Un joven Barack decidió ofrecerle renunciar con tal de que aceptara, lo que le ganó una salida por helados, que marcaría el comienzo de su relación.

El día de ayer, Michelle escribió a su esposo en las redes sociales: “Feliz 25 aniversario @barackobama. Un cuarto de siglo después, sigues siendo mi mejor amigo y el hombre más extraordinario que conozco. Te amo”.