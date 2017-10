Michelle Obama y el tierno mensaje a Barack en su 25 aniversario de bodas

Bien dicen que el amor no se puede ocultar y después de 25 años de casados, Michelle y Barack Obama siguen tan enamorados como el primer día. Basta ver sus imágenes juntos, escuchar cómo se expresan el uno del otro y los tiernos mensajes que comparten para que no quede duda de que éste es amor del bueno. Para muestra de esto está el romántico mensaje con el que Michelle ha querido conmemorar su 25° aniversario de bodas a través de las redes sociales.

Una romántica fotografía del día de su boda, en la que se ve a unos jovencísimos Barack y Michelle, fue la elegida para hacer honor a este importante día en su historia. “Feliz 25 aniversario @barackobama. Un cuarto de siglo después, sigues siendo mi mejor amigo y el hombre más extraordinario que conozco. Te amo”, escribió una enamorada Michelle. Aunque hasta el momento, Barack no ha respondido públicamente a este despliegue de amor, el mensaje no ha pasado desapercibido para nadie. En solo unas cuantas horas ha juntado 1,167,904 likes en Instagram y no sorprendería que el expresidente de Estados Unidos responda a lo largo del día.

Barack nunca ha sido tímido cuando de expresar su amor a su esposa se trata. Basta recordar el día que decidió homenajear las curvas de Michelle durante uno de sus discursos o el reconocimiento que le quiso hacer a punto de dejar la Casa Blanca. "Michelle nunca pidió ser primera dama…como muchas esposas en la política, el papel le fue asignado. Pero siempre supe que sería increíble en él y que pondría su propio sello al puesto”, dijo Obama del papel de su esposa durante una entrevista con Vogue. “Esto es porque lo que se ve es lo que ella es, una mujer brillante, divertida, generosa y que por alguna razón aceptó casarse conmigo”.

La historia de amor de Michelle y Barack comenzó cuando se conocieron en la firma de abogados Sidley Austin. Sorprendentemente, Michelle era jefa de Barack, pero eso no impidió que él hiciera todo lo posible para conquistarla. Por supuesto, en un cargo más alto, Michelle se negó a salir con él hasta que en un momento de inspiración, el exmandatario le ofreció renunciar a su puesto para que no tuvieran problemas al conocerse. Su primera cita fue una salida a comer helado y tres años después estarían llegando al altar, sin imaginar que pasarían ocho años en la Casa Blanca. El tiempo pasa pero su amor sigue tan firme como el primer día.

