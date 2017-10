'Siempre estarás con nosotros', Cristiano Ronaldo y el conmovedor homenaje a su padre

Cristiano Ronaldo sorprende una vez más al mostrar su lado más humano. El futbolista estrella le rindió un conmovedor homenaje a su padre, José Dinis Aveiro, al publicar una tierna fotografía familiar en su cuenta de Instagram que conmovió enormemente a sus fanáticos. El padre del jugador falleció en el 2005 debido a un problema en el hígado, cuando Cristiano tenía solo 20 años y desde ese día, no deja de extrañarlo.

En la imagen se puede ver a la leyenda del futbol posando con su sonriente hijo de 7 años, Cristiano Jr., ambos sosteniendo en brazos a los mellizos de 4 meses de edad, Eva y Mateo. En el fondo se puede observar un retrato pintado de José. Junto a esta fotografía Cristiano le dedicó un conmovedor mensaje a su progenitor: “Siempre estarás con nosotros. Felicidades papá. Felicidades abuelo.”. En el perfecto retrato familiar solo hacen falta la novia del portugués, Georgina Rodríguez y el bebé que están esperando juntos.

A los pocos minutos de haber compartido este tributo, los fanáticos de Ronaldo reaccionaron dándole millones de likes a la imagen y subiendo miles de comentarios cariñosos para la familia. Aunque al principio, Cristiano mantenía la vida privada de sus hijos muy al margen de sus redes sociales, cada vez es más común verlos. Eva y Mateo llegaron a la vida de la estrella de 32 años en junio y un mes después se confirmó que su novia de 23 años, Georgina estaba embarazada.

La modelo española se encuentra muy feliz y ya se prepara para ser madre, pues conctantemente se le ve consintiendo a los hijos de su pareja. Hace unos días, a través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores una tierna imagen en la que aparece recién levantada en la cama con la pequeña Eva. Ambas muy sonrientes intercambian una mirada llena de amor y junto a la imagen capturada, Georgina escribió la frase: "Felices amorosos buenos días".

En una entrevista para la revista ¡HOLA! en agosto pasado, la modelo mostró su pancita y habló sobre comenzar una familia, “Soy una persona de familia. Amo a los niños (…) Amo rodearme de personas que me inspiran a ser mejor cada día y que me brindan buena energía”, dijo. Así que no cabe duda que junto a Cristiano, Georgina formará una gran familia llena de amor con estos pequeños.

