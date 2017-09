Confirmado el primer bebé de las Kardashian y es de…

Ha sido una semana de muchas noticias para las hermanas Kardashian. Primero se dio a conocer que la menor de las hermanas, Kylie Jenner, de 20 años, podría estar esperando su primer bebé. Después se diría que Khloe Kardashian también está en la dulce espera por primera vez después de años de querer convertirse en madre. Y entre tantos bebés, desde hace varias semanas corrían rumores de que Kim Kardashian estaría esperando su tercer bebé a través de un vientre de alquiler. ¿Cuál de las tres hermanas ha confirmado esta información?

Quien ha confirmado que viene un bebé en camino ha sido Kim Kardashian. Ha sido durante el anuncio de la nueva temporada del reality show Keeping Up With the Kardashians, que la esposa de Kanye West ha compartido las buenas nuevas. “¿Qué pasa cada vez que les dijo: ‘Adivina qué’?”, se escucha preguntar a Kim. “¿La persona está embarazada?”, responde Khloe antes de que Kim pueda decir con emoción: “¡Vamos a tener un bebé!”.

Para nadie era un secreto que Kim quería volver a convertirse en madre para darle un nuevo hermanito a North y Saint. La socialité se había enfrentado a un problema de salud después del alto riesgo de sus dos partos anteriores, por lo que sus médicos le recomendaron no volverse a embarazar. Es por eso que se sospechaba que haría uso de un vientre de alquiler para poder convertirse en madre nuevamente.

En abril se le escuchaba decir en este mismo programa: “Definitivamente me estoy inclinando más a eso, quiero intentar…Después de hablar con Kanye, creo que siempre supe que la subrogación era una opción, y ahora siento que esa es mi realidad. Siento que la subrogación realmente es la única opción para mí” y en sus propias palabras, ahora es una realidad.

Con esta confirmación quedan en el aire los supuestos embarazos de Kylie y Khloe. De forma paradójica, la única que se ha referido a los rumores que envuelven a sus hermanas, ha sido Kim. Primero retomó en Twitter un link de la noticia que señalaba que Kylie está esperando su primer hijo con su nuevo novio, Travis Scott, y escribió: “Esto suena como una historia falsa”. Por lo pronto, el resto de la familia no ha hecho referencia alguna al tema, pero otros medios estadounidenses han apuntado a que Kim ha sido la más molesta con la noticia y que no pudo contener las lágrimas de la frustración al enterarse.

Si salía a defender a su hermana menor, también arremetió contra el productor de su reality show, a quien se ha atribuido la confirmación del embarazo de Khloe quien estaría esperando con su novio, Tristan Thompson. Ahora tendremos que esperar por la confirmación.

