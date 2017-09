Ante la muerte de Liliane Bettencourt, ¿quién es la mujer más rica del mundo?

El fallecimiento de Liliane Bettencourt ha dejado un título en el limbo, ¿quién es la mujer más rica del mundo? Aunque la respuesta obvia sería su hija, Francoise Bettencourt-Meyers, la realidad es que las cosas no son tan fáciles. La nueva heredera del imperio de L’Oreal podría no poseer el mismo título que su madre tuvo gran parte de su vida, pues se dice que Francoise recibirá solamente una tercera parte de la fortuna de Liliane, al tener que repartir las otras dos partes con sus hijos. Ante esto, surge un nuevo nombre que podría ganarse el título gracias a sus millones.

La mujer que podría quedarse la corona no es otra que Alice Walton, heredera de la tienda Walmart. Hasta el momento, Alice –de 67 años-, tiene el título de la mujer más rica de América con una fortuna de 33,800 millones de dólares (alrededor de 608.5 millones de pesos mexicanos). Como la única mujer entre los herederos de Sam Walton, creador de la cadena de autoservicio, Alice goza de esta enorme fortuna, aunque no participa activamente en los negocios de la compañía, los cuales ha dejado en manos de sus hermanos varones. Ella ha preferido entregarse a las artes trabajando como gerente del Crystal Bridges Museum of American Art, en su pueblo natal en Arkansas. Con su fortuna invertida en una gran colección de arte y un criadero de caballos, quienes la conocen señalan que lleva una vida relativamente sencilla.

Aunque por el momento se disputan el título de La Mujer Más Rica del Mundo, la realidad es que Alice y Francoise tienen bastantes similitudes. Ambas han preferido mantenerse alejadas de los imperios familiares, a pesar de haber crecido con los beneficios de los negocios establecidos por su padre y abuelo, respectivamente.

La gran duda sobre quién se quedará el título se da porque aunque muchos afirman que será Francoise, al saber que a ella solo le corresponderá una tercera parte de 33.05% de acciones de L’Oreal, las cosas se han puesto en duda. Otra preocupación en esta empresa es la posibilidad de que cambie el porcentaje mayoritario pues la cláusula para que la familia mantuviera la parte más representativa vence seis meses después del fallecimiento de Liliane.

Como se puede ver, en este momento las cartas están en el aire. ¿Será la heredera de L’Oreal o la de Walmart?