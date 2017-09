Bangkok, Tailandia y Dubai...los últimos destinos de la exquisita luna de miel de Chantal Torres y Miguel Torruco

La magia continúa para Chantal Torres y su ahora esposo Miguel Torruco. Y es que, a sólo unas semanas de su enlace matrimonial, la pareja se muestra más feliz y unida que nunca en los hermosos paisajes que presumen por medio de redes sociales en su increíble travesía por Asia, lugar que los recién casados eligieron para vivir una luna de miel de ensueño. Camboya, Bangkok, Tailandia y Dubai son algunos de los lugares que han acobijado el amor de este par de tórtolos en los últimos días.

“Ojala tengan todos la fortuna de encontrar a su alma gemela en esta vida. Que en cuanto se vean, se digan todo, que conecten de una forma sobrenatural, se complementen y que juntos sean la mejor versión de cada uno”, así se leía hace unos días la fashionista, que enamorada y más feliz que nunca compartía la última imagen de su estadía en Tokyo -Japón- para partir con ansias a su siguiente aventura por Asia, Camboya.

Entre templos, ruinas y animales locales -como elefantes y monos-, la pareja disfrutó de la maravillosa historia que envuelve a la provincia de Siem Reap, en Camboya. “Es de esos lugares en los que a cualquier sitio al que voltees hay magia”, afirmó Chantal en el pie de una foto donde se le ve recostada, en paz, debajo de un imponente templo típico del lugar. La pareja también presumió la experiencia de su divertido convivio con los elefantes. "Mi día favorito sin duda. Bañé a este grandulón en el río, y aunque casi me lleva la corriente y me cae encima (literal) fue una de las experiencias más hermosas que he tenido. Son elefantes jubilados y él tiene 59 años", compartió la socialité en su perfil de Instagram.

Bangkok fue la siguiente parada de este par de cómplices. Con el estilo y la elegancia que la caracterizan, Chantal recorrió las calles de esta ciudad cosmopolita y presumió en su perfil de Instagram los fascinantes paisajes urbanos que fueron encontrando en su recorrido. La pareja disfrutó de diversos restaurantes y dejaron ver la exquisita gastronomía del lugar que la fashion blogger no dejó de alabar ni un segundo. Incluso, la recién casada compartió una divertida anécdota en la que comparte haber probado una sopa deliciosa, pero sumamente picosa, que la llevó a cambiar su típica copa de vino, por un refrescante vaso de leche.

Después de visitar una de las ciudades más importantes del mundo, la pareja se dirigió a Tailandia, donde ambos aprovecharon para descansar y relajarse en un lujoso hotel que les ofreció -según Chantal-, el paisaje más bonito que han tenido oportunidad de ver en su vida. En una curiosa cabaña rodeada de naturaleza, los enamorados disfrutaron del momento más íntimo y romántico de su mágica luna de miel.

Por último, Chantal presumió una divertida fotografía en las arenas del desierto de Dubai, lugar al que la pareja acaba de arribar para continuar escribiendo lo que sin duda será una bella historia de amor.