Khloé Kardashian, embarazada de su primer bebé junto a su novio Tristan Thompson

La familia Kardashian tiene otro importante motivo para celebrar, pues un nuevo bebé ya viene en camino. Ahora, es Khloé Kardashian quien se encuentra embarazada del primer bebé con su novio Tristan Thompson, tras un año de relación amorosa en la que ambos han logrado entusiasmarse y construir una relación que al parecer marcha sobre ruedas. Después de todo, la química que existe entre uno y otro fue inmediata desde el primer momento, pues comparten muchas cosas en común, como sus creencias. Ahora, alistan todo para esta nueva aventura.

Pero, ¿cómo se encuentra Khloé para este momento? Todo indica que ella ha tomado esta noticia con mucha emoción, y aunque no se ha pronunciado al respecto, hay fuentes que lo aseguran. “Khloé está feliz, no tienes idea", declaró una persona cercana a la estrella de reality show, de acuerdo con información revelada por E! News. Lo cierto es que en medio de todo lo que se ha comentado, ellos han sido muy reservados, pues según publica People, no quieren que esto perjudique la reciente noticia del embarazo de Kylie Jenner.

Fue en septiembre de 2016 cuando Khloé y el jugador de la NBA, se conocieron en una cita a ciegas gracias a la ayuda de un amigo. Desde ese entonces, los dos han forjado un lazo sentimental que los mantiene unidos. En una reciente entrevista que la protagonista de Keeping Up with the Kardashians concedió a la revista You , habló de la creencia religiosa de ambos, sin dejar de tocar el tema del embarazo. “Tristan y yo somos cristianos, vamos a la iglesia, rezamos, oramos… muchas de mis amigas se han embarazado sin tocar temas como la religión y su significado con sus parejas… luego se dieron cuenta que tenían diferentes creencias”, dijo.

Al parecer, este embarazo ha sido significativo para Khloé, pues según se ha dicho, todo llegó en el preciso momento. “Esto es algo que Khloe ha querido por varios años, sin embargo, es más que eso: ella no lo quería, a menos que estuviera en la relación correcta… por eso, este es un momento maravilloso para ella. No sólo será madre, criará a un niño con un hombre que realmente ama”, señaló una fuente cercana a People. Luego de que varios medios dieran por confirmada esta noticia, Kim Kardashian ha alzado la voz, pues responsabiliza al productor, Jeff Jenkins, de haber difundido todo. En su cuenta de Twitter, la socialité envió un mensaje que ha dado mucho de qué hablar. "Sólo déjenme decirles esto... ¡Gente que supuestamente trabaja con nosotros, confirmando detalles de los cuales no saben nada! Especialmente cuando no nos hemos, incluso, comunicado con ellos".

Este sería el primer hijo de Khloé y el segundo para Tristan, quien tiene en este momento un hijo de nueve meses, tras mantener una relación con Jordan Craig. Por ahora, la pareja no ha comentado nada abiertamente, sin embargo, disfrutan estos días más enamorados que nunca y han dado algunas pruebas de ello a través de las redes sociales.

