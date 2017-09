Kim Kardashian rompe el silencio y habla sobre el supuesto embarazo de Kylie

Hace apenas unos días surgieron rumores de que el miembro más joven del clan Kardashian podría estar embarazada. Kylie Jenner, de 19 años, se encuentra por ahora en el ojo del huracán y todos los medios quieren saber si la llegada de un nuevo bebé con su actual pareja, Travis Scott, es una posibilidad. Los comentarios por parte de la familia han sido muy reservados, y ningún miembro se ha atrevido a negar o a confirmar la historia que ha sacudido las redes sociales, sin embargo, la mayor de las hermanas, Kim Kardashian, decidió romper el silencio esta mañana y con un contundente twit mostró su postura ante los diversos comentarios que han comenzado a surgir.

Junto con un enlace al twit original, la celebrity respondió a la publicación de una revista que confirmaba el embarazo de Kylie escribiendo: “Esto suena a una historia muy falsa...”. Si bien, esto no es ni una confirmación ni una negación a los rumores de un nuevo bebé en camino, es la primera vez que la estrella de 36 años de edad comparte algo sobre el tema con sus seguidores.

El martes, hubieron rumores de que la mujer de Kanye West no se encontraba feliz con la noticia, ya que, de acuerdo a una fuente del medio E! News, la curvilínea no podía creer que su joven hermana hubiera logrado un embarazo tan sencillo cuando ella había luchado durante meses para quedar embarazada. “Su primera reacción fue, ¿En serio? Ella no respondió bien al principio. Definitivamente le tomó un buen tiempo procesarlo”, afirmaba la fuente de E!

Kylie y Travis, de 20 años, confirmaron su relación hace a penas unos meses cuando se les vio juntos en el Coachella Arts & Music Festival en abril, y desde entonces se han vuelto inseparables y han alardeado su amor al grado de hacerse tatuajes iguales.

Los rumores del embarazo de Kylie comenzaron a remolinar después de que la reina adolescente fuera fotografiada con ropa muy holgada mientras paseaba con un amigo en Los Ángeles el 12 de septiembre.