La emotiva carta de la madre de Selena Gomez tras su sorpresivo trasplante de riñón

Selena Gomez y su amiga del alma, Francia Raisa han protagonizado una de las historias más conmovedoras e impactantes del verano. Y es que algunos fans todavía se no se recuperan de la noticia que dio hace unos días la cantante, en la que muestra su lado más humano al confesar que tuvo que someterse a un trasplante de riñón debido al lupus que sufre desde hace ya algunos años. Conmovida y notablemente afectada por la difícil etapa en la que se encuentra Selena, la madre de la cantante dio sus primeras declaraciones vía Instagram, dejando claro que el amor y el agradecimiento que siente en estos momentos, tanto para su hija como para Francia y su familia, no tiene ni tendrá nunca punto de comparación.

“Esta fotografía es una de las imágenes más impactantes y vivirá conmigo para siempre”, escribió Mandy Teefey en su cuenta de Instagram el sábado 17 de septiembre por la noche. “Por todos esos momentos de no saber si estábamos de subida o de bajada, siempre puedo regresar a esta imagen y saber que siempre podemos ir hacia arriba. Como madre, me encontraba indefensa, asustada y todo lo que podía hacer era rezar por ambas y por la hermosa familia de Francia. Estoy bastante segura de que me han prohibido la entrada al hospital, pues mamá oso se hizo presente. Selena ganó un riñón, pude mantener a mi niña, pero también gané otra hija ... Gracias a todos los que estuvieron ahí por Sel, Francia y nuestras familias. Sobrevivimos de todo el amor, las oraciones y principalmente de Dios.”

Como es sabido, la donadora fue nada mas y nada menos que su mejor amiga Francia, quien regaló una segunda oportunidad a Selena y ha sido reconocida tanto en redes sociales como en los medios por su enorme y desinteresado acto de amor.

La cantante ha recibido el apoyo incondicional de su público y aunque por el momento no ha dado mas declaraciones, se ha mostrado abierta sobre su condición, su sentir y el enorme compromiso que tiene con la sociedad al propagar información y crear consciencia respecto a su enfermedad y los enormes misterios que aún esconde.