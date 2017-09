‘Me quedé en shock’, la reacción de la esposa de Jeremy Meeks al enterarse del romance con Chloe Green

En julio, Jeremy Meeks, conocido como el convicto más sexy del mundo cubría los titulares de las revistas internacionales después de que se le viera en una actitud muy romántica con la heredera británica, Chloe Green durante un viaje a Turquía. Las imágenes caían como un balde de agua fría para Melissa, esposa del ahora modelo, quien pensaba que Meeks se encontraba trabajando en el extranjero. Por primera vez, Melissa ha decidido hablar con el corazón en la mano de aquel momento en el que se enteró de que su matrimonio se había terminado.

“Estaba en shock, en verdad no sabía qué pensar”, ha dicho a Inside Edition. Como había explicado antes, ella se enteró cuando seguidores de Instagram comenzaron a etiquetarla en las románticas fotografías. Al preguntarle qué le gustaría decirle a Jeremy, respondió: “Que me lastimó. Siento que he perdido…”, Melissa no pudo continuar respondiendo e incluso dejó el plató de grabación en ese momento, abrumada por las emociones.

La vida de Jeremy y Melissa cambió cuando la fotografía del arresto de Meeks se convirtió en un fenómeno de redes sociales al mostrar a un guapísimo criminal. Las ofertas para modelar llegaron incluso antes de que saliera de prisión. “Estaba tan feliz por él. ¿Que si quería que triunfara? Absolutamente. Has escuchado historias. Cosas pasan. No fue algo fácil de asimilar. Esto no es algo que esperaba que pasara…Me sentí lastimada. Me sentí traicionada. Yo creí en él, creí en nostros. En verdad pensé que ibamos a tener nuestro final feliz. Esto no tuvo un final feliz para mí”, dijo Melissa.

Al ver las fotografías que mostraban a Meeks en una actitud romántica con la heredera, Melissa supo que las cosas habían terminado y así se lo dijo a su todavía esposo al verlo a su regreso. La pareja comparte un hijo, mientras Jeremy tiene otro de una relación anterior. La relación del ahora modelo con Chloe Green ha quedado confirmada con el paso del verano y la pareja ya ha compartido una imagen en la que no queda lugar a dudas de su romance a través de las redes sociales.

Ante esto, la abogada de Melissa, Lisa Bloom, ha dicho que su cliente quiere a lo que tiene derecho legalmente tras haber estado casada durante ocho años con Jeremy. “Esta es una mujer que ha trabajado mucho detrás de él, apoyando a su familia, apoyándolo durante su encarcelación e incluso después de esta”, explicó la mujer.

Meeks pasó dos años en prisión por cargos de portación de armas y pertenecer a una pandilla después de que en el 2014 su imagen se volviera viral. A su salida lo esperaban contratos para modelar con los que ha empezado su carrera, dejando atrás su largo historial criminal.