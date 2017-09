Rebecca de Alba y la evidencia de que heredó la belleza de su madre

No solo es carismática y talentosa, Rebecca de Alba es una mujer que también llama la atención por su belleza. Con orgullo, la conductora de televisión presentó a la responsable de esto, nada más y nada menos que a su mamá, a quien atribuye las mejores lecciones cuando se trata de hablar de porte y estilo. Pero más allá de eso los genes no mienten, y para muestra, el reciente clip que compartió en sus redes sociales en donde aparecen madre e hija disfrutando de un momento juntas.

Muy emocionada, la zacatecana tomó su celular y comenzó a grabar a su mami, a quien le pidió dirigir algunas palabras para sus fanáticos. “Mami, mándale un saludo a tus fans, ya tienes muchos…”, dijo Rebecca sonriente. De inmediato, la madre de la presentadora apareció a cuadro para atender la petición de su hija. “Que estén siempre muy bien, muy optimistas”, dijo. A este casual clip, la también modelo le incluyó una dedicatoria. “La amo, ella siempre positiva y auténtica…”, escribió.

Hace un tiempo, Rebecca contó que encontró una foto de la luna de miel de su mamá, a los 25 años, edad en la que ha podido identificar el mayor parecido con ella. Actualmente, asegura, tiene mayor semejanza física con su padre, así lo dijo en una entrevista concedida al programa televisivo No Lo Cuentes. Por supuesto, agradece haber heredado de su progenitora las mejores lecciones de belleza y porte, esas con las que ha logrado cautivar a diversos galanes, incluso a varios famosos que no se han limitado a expresarle su admiración.

Pero, ¿cuál es su secreto para mantenerse bella? Rebecca ha dicho que comer de manera saludable y la disciplina han sido sus mejores aliados. Entre otras cosas, ha dicho que no se ha sometido a ninguna cirugía estética, aunque no descarta hacerlo si en algún instante lo necesita. “Hasta ahorita no me he hecho nada… Solo si algún día necesito algún detalle, algo que me moleste. Estoy contenta en mi piel, de hacerle honor a las mujeres de mi casa, que me han heredado buenos genes, pues hay otros valores más importantes que estar pensando si me veo perfecta”, dijo durante una entrevista al programa Ventaneando.

Por ahora, disfruta enfocada en sus proyectos, dedicando tiempo al trabajo con su fundación, gracias a la cual ha conseguido apoyar a personas con cáncer, a través de programas de educación. Además, no descuida el contacto con sus fanáticos, con los cuales se comunica a través de las redes sociales, espacio en donde llega a compartir algunos tips de belleza.

