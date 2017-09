Chantal Torres y su estilosa maleta con la que ha convertido su luna de miel en una pasarela La socialité ha demostrado que empacó las prendas perfectas para cada sitio que ella y su esposo han visitado. Los accesorios y la combinación de cada pieza la ha convertido en la recién casada más fashion

Si en su día a día en México Chantal Torres procura combinar las prendas más estilosas para mantener su estatus de It Girl, ahora que disfruta de su luna de miel ha querido lucirse con sus atuendos. Con una maleta llena de las prendas más en tendencia, la ahora esposa de Miguel Torruco ha aprovechado los espectaculares escenarios de este tour de amor para posar para sus fotos más chic de esta, su primera aventura como la señora de Torruco.

No importa en qué lugar del mundo se encuentre, Chantal está siempre lista para lucir los atuendos adecuados para cada clima. De Tokio a Bangkok, así ha sido su recorrido de amor en el que su fotógrafo estrella –su esposo- ha captado las instantáneas más estilosas de su esposa. Vestidos, faldas, jeans, tacones, lentes, sombreros, bolsos, no podemos imaginar el tamaño de la valija de la hermana de la diseñadora Michelle Torres, pues en los más de 15 días que lleva de luna de miel no ha repetido un solo accesorio o prenda.

Siempre atenta a las tendencias y moda de cada país que visita, la socialité ha sabido adaptarse al estilo de cada lugar y lo mismo viste adecuado para una cena Thai en Hong Kong que para una tarde de té en Japón. O durante su visita al Ladies Temple, en Cambodia, donde con una túnica azul cobalto protagonizó la sesión de fotos más especial con este espectacular lugar como telón de fondo. “Estoy feliz de poderles compartir un poquito de mi experiencia por aquí. El tour de hoy estuvo impresionante el Ladies Temple fue uno de mis favoritos, está inspirado en la belleza de la mujer y no pudo tomar mejor inspiración pues me queda claro que todas somos hermosas”, escribió cómo título del álbum.

Aunque ama combinar prendas y accesorios, Chantal también se da permiso de atuendos casuales, donde su belleza natural sea la protagonista. Así lo hizo durante una noche romántica al lado de Miguel Torruco, donde unos jeans, playera negra y chamarra de mezclilla fueron la combinación perfecta para disfrutar de una noche donde el amor fue lo único que importó: “Ojalá tengan todos la fortuna de encontrar a su alma gemela en ésta vida. Que cuanto se vean, se digan todo, que conecten de una forma sobrenatural, que se complementen y que juntos sean la mejor versión de cada uno. Que siempre se ayuden, que se apoyen, que crezcan juntos con ideales y sueños no siempre iguales, pero buscando el mismo fin. De eso se trata ser un equipo. Tu y yo somos el mejor”, escribió la socialité al lado de esta romántica imagen.

