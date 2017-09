Bárbara Coppel, en la espectacular fiesta de cumpleaños de su papá La socialité viajó a Malibú para convertirse en la invitada más entusiasta de la fiesta que organizó su familia para celebrar los 70 años del patriarca

Si hay una familia que sabe cómo festejar un cumpleaños por todo lo alto esa es la conformada por los Coppel, quien anoche celebró los 70 años del patriarca del clan, don Ernesto Coppel. Emocionada por reunirse con los suyos, hace un par de días, Bárbara Coppel, su esposo Alejandro Hank Amaya y la pequeña Amaïa, hicieron las maletas y viajaron a California para convertirse en los invitados más entusiastas de esta fiesta, donde la socialité sacó su talento musical al interpretar el tema Hoy tengo que decirte papá.

VER GALERÍA

“Festejando los 70 de mi padre”, escribió la esposa de Alejandro Hank Amaya como título de una imagen en la que aparece ataviada en un espectacular vestido verde esmeralda que utilizó para esta gala en la que no temió bailar y compartir con sus hermanas, sobrinos los momentos más divertidos de la noche.

La emoción de ver a su familia unida se hizo evidente, divertida cantó y bailó toda la noche, como si esta velada también se hubiera convertido en la oportunidad perfecta para celebrar con los suyos su segundo embarazo. Esta es la primera fiesta que Bárbara protagoniza tras anunciar, en exclusiva para ¡HOLA!, la dulce espera de su segundo hijo con Alejandro Hank Amaya quien, como ella, no cabe de felicidad al saber que pronto llegará un nuevo miembro a la familia.

VER GALERÍA

Según narró Coppel, fue durante sus vacaciones familiares a St. Tropez que se enteró que un hermanito de Amaïa venía en camino: “En cuanto la vi (la prueba) me llevé las manos a la boca. Eran las seis de la mañana. Intenté esperarme para darle la noticia a Alejandro en el desayunó… pero ¡claro que no! Volví a la cama y tenía la noticia en la cabeza”, nos compartió la socialité quien aseguró no se aguantó y despertó a su marido para darle la buena noticia.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Muy pronto, Amaïa dejará el “reinado” de hija única para darle la bienvenida al que se convertirá en el “príncipe” de la casa, el pequeño Bastien, quien tan sólo se llevará con su hermana un año ocho meses, pues lo esperan para el mes de marzo. Fue apenas en julio pasado la pareja celebró el cumpleaños número 1 de su hija, quien hace poco dio sus primeros pasos.