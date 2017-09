Talina Fernández confiesa cuál fue la razón por la que salió adelante tras la partida de su hija

Han pasado 12 años desde que Talina Fernández enfrentó la dura partida de su hija, Mariana Levy. En medio del dolor que le trae ese recuerdo, la presentadora de televisión abrió su corazón para contar algunos detalles de lo que ha acontecido en su vida todo este tiempo. Mientras admite que no hay manera de recuperarse, también mantiene firme la esperanza de que Mariana la acompaña desde cualquier lugar en el que ella se encuentre.

Esta vez, Talina revivió el duro instante en que se enteró de la muerte de su hija, sin dejar de hablar de la circunstancia que la motivó a seguir. “A mi niña (Mariana Levy) la necesitaban tres niños. A mí lo que me sacó adelante fue María (su nieta), porque María no era hija de Pirru… yo pensé, esa niña me necesita. No se puede ir con su padre, de hecho la adopté con todas las de la ley”, confesó en una entrevista concedida al programa televisivo El Minuto que Cambió Mi Vida, de Gustavo Adolfo Infante.

Pero las imágenes de quien fuera su gran apoyo y cómplice siguen tan presentes que no deja de extrañarla, sobre todo, asegura, cuando sabe que sus hijos tienen problemas. “Cuando estoy sola escucho su voz diciéndome: ‘¡Ma!’…”, dijo, recordando esa apoca de cuando la fallecida actriz habitaba junto a su casa. Y aunque Talina está segura de que su hija descansa en paz, también ha dicho que ha habido momentos en que ha logrado comunicarse con ella.

Ha sido gracias a su amistad con una médium de nombre Concetta Bertoldi, que la periodista ha podido sentirse en contacto con Mariana. “Noches anteriores, en un gran árbol que tengo en el jardín, no me dejaba dormir el piar de un pájaro, salí a mi terraza y pregunté: ‘¿Mi vida, eres tú?’. Ese día le pregunté a Concetta: ‘¿está ahí Mariana? Que me diga algo para que yo crea que es ella’. Concetta me dijo: ‘dice Mariana que si no te bastó con el canto del pájaro’”, contó Talina, quien asegura que la médium desconocía, hasta ese momento, lo que le había ocurrido en el jardín de su casa.

En esa misma entrevista, reveló que sus nietos se encuentran muy bien. Entre otras cosas, también habló de su estado de salud y cómo se siente anímicamente. “He bajado 33 kilos, tengo diabetes hace tres años... No estoy deprimida, no tengo permiso. Tengo hijos, fui una mamá alegre, dicharachera”, dijo. Por ahora, ella se mantiene estable, cuidándose al máximo y rodeada de todo el amor de su familia.