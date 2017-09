Lara y Eric Trump celebran el nacimiento de su primer bebé

La Casa Blanca está de fiesta con el nacimiento del primer hijo de Lara y Eric Trump, que llegó al mundo esta mañana. Fue el feliz papá quien compartió la buena nueva a través de sus redes sociales, compartiendo incluso, una fotografía del recién nacido en los brazos de su mamá. Tres años después de haber contraído matrimonio, la feliz pareja recibe a su esperado primogénito en medio de enorme alegría. El bebé viene a unirse a una gran tropa de primos en la que ya se cuentan nueve nietos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

VER GALERÍA

“@LaraLeaTrump y yo estamos emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Eric ‘Luke’ Trump a las 8:50 de la mañana”, escribió el orgulloso papá en su cuenta de Twitter. Junto al mensaje se puede ver una tierna fotografía del recién nacido con su gorrito y cobijita típicos de los hospitales estadounidenses, mientras dormía en los brazos de su madre. En Instagram, Eric no perdió la oportunidad de posar con su bebé, a quien dio un beso en la cabeza mientras posaban para la cámara.

La llegada del bebé se ha dado solo 24 horas después de que se viera a Eric salir en solitario de su departamento en Nueva York, acompañado por el Servicio Secreto. Por supuesto, el nacimiento no podía pasar desapercibido y los tíos han sido los primeros en escribir algunos mensajes en redes sociales. “Bienvenido al mundo, bebé. No puedo esperar por conocerte”, escribió Ivanka Trump en su cuenta de Twitter. Por su parte, Donald Trump Jr. escribió en el mismo medio: “Felicidades amigo. Bienvenido al club. Ahora que dejamos las cortesías de lado, ahora es momento de mi venganza por aquella batería que le regalaste a mis hijos”.

VER GALERÍA

Se cree que la orgullosa abuela, Ivana Trump se encontraba en la ciudad para conocer a su nuevo nieto, pues ha sido vista en algunos desfiles de la New York Fashion Week. Quienes no se han manifestado públicamente hasta el momento sobre este nacimiento son Donald y Melania Trump, que hasta ahora no han compartido mensajes en las redes sociales.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Ivanka Trump regresa a Nueva York para el baby shower de Lara Trump

El lado más desconocido de Donald Trump, el de abuelo

Eric y Lara tuvieron un noviazgo de seis años antes de contraer matrimonio en la residencia del magnate en Mar-a-Lago en 2014. La noticia de su dulce espera llegó justo a tiempo para el cumpleaños de Eric, el pasado 6 de enero, pero decidieron mantenerlo en secreto hasta dos meses después cuando compartieron las buenas nuevas.

VER GALERÍA