¡Sorpresa! El bebé número 3 de Kim Kardashian no es lo único nuevo en su vida

Kim Kardashian es una experta en el arte de sorprender a sus seguidores y vaya que lo domina. Primero lo hizo al anunciarse en People que después de poco más de un año de espera, por fin su tercer hijo viene en camino gracias a un embarazo por medio de un vientre de alquiler. Ahora que la familia está por crecer y que North y Saint tendrán una nueva hermana, Kim ha querido hacer otro cambio en su persona para seguir asombrando a sus fans.

La socialité quiso cambiar ahora que se convertirá en mamá por tercera vez y lo hizo de forma radical, quizás también para desviar la atención sobre el tema de su futura maternidad. La más conocida de las hermanas Kardashian reveló un nuevo look para la semana de la moda en Nueva York que ha dejado a todos con la boca abierta. Kim asistió a la presentación de la colección de Tom Ford primavera/verano 2018 con una larga cabellera, la cual le llegaba hasta la espalda baja, color rubio platinado, muy al estilo de su hermana Kylie Jenner. Regresando al famoso wet look de los años 90s, la socialité se peinó de raya de lado y dejó unas ligeras ondas en su cabellera.

La esposa de Kanye West deslumbró a su paso, no solo por el brillo de su cabellera, sino que también por su outfit. La chica de 36 años lució sus curvas en un vestido strapless de latex negro de Tom Ford, con el cual apenas podía caminar, debido a lo entallado que estaba, y unas sandalias de tacón a tono, acompañando su look con unos smokey eyes y unos labios color nude. “¡Amo mi nuevo cabello blanco-plateado!”, escribió Kim en su sitio oficial y como ya es su costumbre, presumió su cambio en su Snapchat, en donde inmediatamente sus fans más allegados comentaron positivamente sobre su nuevo estilo.

Kim Kardashian estuvo sentada en la primera fila del desfile de Tom Ford, y aunque no estuvo acompañada de su esposo, no perdió ni un solo detalle de la pasarela pues en ella desfiló su hermana, Kendall Jenner. Esta última también lució un cambio en su cabello para esta presentación, la modelo lució un corte de pelo tipo pixie con fleco de lado, sin embargo este look solamente fue para esta noche.

