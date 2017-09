Las primeras declaraciones de Vica Andrade sobre su esposo Memo: 'Estamos más unidos que nunca'

A unos días de que Memo del Bosque revelara que padece cáncer, la reacción de gente cercana al productor ha sido inmediata. No han faltado las muestras de apoyo, sobre todo de su familia, que ha unido fuerzas para hacer frente a esta circunstancia, asumiendo una actitud positiva. Ahora, ha sido su esposa Vica Andrade quien decidió dar la primera y única declaración, en la que expresa su sentir sobre el complicado diagnóstico, que ha llevado a su esposo a iniciar un tratamiento de seis meses.

Como muy pocas veces, la costarricense abrió su corazón y se mostró agradecida por todas las palabras de aliento que han recibido. “En realidad, no me siento en condiciones para dar entrevista, esta noticia es algo que apenas estamos asimilando, algo muy triste para nosotros como familia. Lo único que te puedo decir es que Memo es un guerrero y siempre lo ha sido…”, dijo la presentadora de televisión a través de un mensaje escrito que envió a la producción del programa Ventaneando, y fue la misma Pati Chapoy quien dio lectura al mismo.

Pero las palabras de Vica fueron más allá, pues dejó claro que ante el panorama, la esperanza y el optimismo prevalecen. “Esta enfermedad que hoy tiene es para vida, no para muerte. Una batalla que Dios está librando en su vida por medio de los médicos y cada persona que está cerca ayudándolo. Estamos más unidos que nunca, creyendo con toda la fe y el corazón, les agradecemos todas las oraciones y muestras de cariño”, dijo la también modelo en su mensaje.

Aunque a través de los medios de comunicación Vica ha tratado de ser reservada, no ha sido así en sus redes sociales. La conductora de televisión compartió una imagen en Instagram junto a su amado Memo, en la que ella lo mira de perfil y él sonríe a la cámara. Para hacer más emotiva esta postal, publicó unas palabras, con las que reafirma la gran fe que tienen en este momento. “¡Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados!”, escribió.

El 5 de septiembre, Memo del Bosque reveló la noticia del cáncer que padece. A través de un comunicado, expresó que esto no le impedirá continuar con sus labores profesionales, aunque sí atenderá el padecimiento de forma puntual. “En los últimos meses me sometí a varios estudios médicos debido a molestias que venía padeciendo. Hoy puedo confirmar la noticia que es cáncer, pero con toda la fe en Dios, el amor incondicional de mi familia y el apoyo de mis amigos he iniciado ya un tratamiento intenso en los siguientes 6 meses para curarme y salir adelante de la enfermedad”, dijo.

