¡Ya viene el hermanito para Saint y North! Kim Kardashian espera su tercer hijo La socialité y Kanye West se convertirán en papás gracias a un vientre de alquiler. Según los detalles revelados por una fuente la pareja le ha proporcionado a la candidata una dieta específica para saber qué come el bebé antes de nacer

Lo ha venido esperando desde hace un año y hoy es una realidad. Luego de superar el trauma que le representó su violento asalto en París, Kim Kardashian continuó con su vida con una idea muy clara en su mente: tener más hijos. Después de agotar todas las posibilidades y tras dos embarazos riesgosos, la socialité está por cumplir su sueño gracias a un embarazo por un vientre de alquiler que la hará mamá por tercer ocasión el próximo enero.

A unas semanas de haber contado el drama que vive en casa por los celos de su primogénita, North West, hacia su hermanito Saint, Kim se alista para preparar a sus hijos para la llegada de su nuevo hermanito que vendrá a convertirse en el mejor compañero de juegos de los niños West (eso esperamos). Luego de que hace meses medios internacionales hicieran eco de las cifras que la empresaria y el rapero, Kanye West, estarían dispuestos a pagar para contratar una madre de alquiler, la pareja por fin encontró a la candidata perfecta.

“La familia entera está que no cabe de la felicidad. Kim ha estado buscando a una madre de alquiler por meses hasta que recientemente encontró a la candidata perfecta”, reveló el informante al sitio mencionado. “Debido a los sustos de salud que tuvo en el pasado, Kim sintió la necesidad de contratar a una agencia de madres de alquiler para ayudarla a conectar con una mujer saludable que pudiera ser una gran opción para ella y Kanye”, detalló la fuente.

Tras encontrarla, Kim, de 36 años, y Kanye, de 40, han decidido volcarse en el proceso, pues quieren que todo en este embarazo sea perfecto: “Ambos han estado súper involucrados en el proceso (…) No quieren ningún tipo de complicaciones y Kim le está brindando un régimen ideal de alimentación y dieta para que todos sepan lo que el bebé consume antes de nacer”.

En repetidas ocasiones, en su show televisivo de Keeping Up With The Kardashians, que lo que ella más deseaba era tener una familia grande, como la que tuvo ella, pues para ella sus hermanos son la red de contención más sólida e indestructible que la ha sacado adelante en los momentos más difíciles de su vida.