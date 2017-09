Mónica Noguera a su ex, Memo del Bosque: 'Desde lo más profundo de mi corazón, saldrás adelante'

Las reacciones por el estado de salud del productor Memo del Bosque fueron inmediatas. Alguien que no pudo guardar silencio tras ser revelada la noticia fue Mónica Noguera, quien conmovida y triste por esta circunstancia, expresó algunas palabras de aliento para quien fuera su esposo y de quien se separó hace varios años. El día de ayer, Memo decidió revelar que padece cáncer, a través de un comunicado de prensa en donde dejó claro que continuará trabajando, pero sin dejar de atender de manera oportuna este problema.

Noguera demostró ser muy sensible con este tema, por esa razón abrió su corazón para hablar sobre su sentir y además, envió al productor un fuerte y emotivo mensaje. “Estoy triste, estamos tristes. Memo del Bosque confirmó que tiene cáncer… Yo, personalmente, viví con Memo diez años, fuimos una pareja y nos seguimos queriendo mucho, hay mucho cariño de por medio…”, dijo la conductora en el programa televisivo De Primera Mano, emisión de la que ella forma parte.

Y no sólo eso, ella confirmó que la comunicación que mantiene con Memo es constante, e incluso hizo público el mensaje que él mismo le hizo llegar durante la charla que los dos sostuvieron tras haberse destapado la noticia. “Nos escribimos hace rato y quiero compartirles lo que él me dijo: ‘Son pruebas de la vida, es la más fuerte que me ha tocado, ahora luchando con mucha fuerza para salir adelante. Estoy convencido que así será’…”, leyó al aire.

Para cerrar este conmovedor instante, Noguera no dejó de enviar a su ex un mensaje cargado de buenos deseos, destacando así la fortaleza que caracteriza al productor. “Memo, vas a salir adelante. Eres un guerrero y desde lo más profundo de mi corazón saldrás adelante. Te quiero mucho”, dijo la presentadora que años atrás también formó parte del equipo de trabajo de del Bosque. Hoy, las diferencias que los llevaron al divorcio quedaron en el pasado y eso ha sido la mejor estrategia de los dos.

Tras revelar que padece cáncer y que ya inició un tratamiento médico de seis meses, no ha olvidado expresar su entero agradecimiento a todas aquellas personas que no dejan de darle ánimos. A través de su cuenta de Twitter, publicó algunas palabras que hicieron reaccionar a sus seguidores. “¡Gracias de corazón por tantos mensajes de cariño y buenos deseos, lo mejor para todos ustedes y a seguir soñando con paisajes mágicos!”, escribió.

