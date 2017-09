María Elena Torruco, encabeza a las estilosas invitadas de la boda de su hermano La esposa de Carlos Smit Domit acaparó miradas con un espectacular vestido de Marchesa que complementó con su mejor "accesorio", su sonrisa

E pasado fin de semana familia y amigas de Chantal Torres celebraron a su lado el día más importante de su vida: su boda con Miguel Torruco. Ataviadas en sus looks más estilosos, las invitadas convirtieron el Casino Español de la Ciudad de México en una elegante pasarela por la que desfilaron para celebrar el amor de la fashionista y el empresario. Encabezando la lista de las más guapas de la noche se colocó María Elena Torruco, hermana del novio, quien dando clases de estilo cumplió con garbo con su papel de madrina de velación en la ceremonia religiosa.

VER GALERÍA

De la mano de su esposo, Carlos Slim Domit, la rubia captó la atención de todos los asistentes con un hermoso vestido plateado Marchesa y tacones a tono de la línea Cinderella de Jimmy Choo. La familia Slim Torruco jugó un papel clave en esta boda, pues no sólo fueron padrinos de los recién casados, sus tres hijos Carlitos, Marielle y Emiliano se convirtieron en parte del sequito de pajecitos de la novia, del que también formaba parte la encantadora Sienna Gorina, sobrina de la novia.

Pero María Elena Torruco no fue la única invitada que impactó con su look, la hermana de la novia, Michelle Torres también formó parte de la lista de las más guapas de la noche. Orgullosa de ver a su hermana llegar al altar con un elegante vestido confeccionado por ella, la diseñadora no quiso quedarse atrás y acaparó miradas un encantador vestido en tono fucsia, también de su creación. Para romper con el look de “princesa”, la esposa de Mateo Gorina llevíó un clutch personalizado con su nombre de Edie Parker.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Otras de las guapas de la noche fue Carla Mauri, quien con un vestido azul cobalto con el que delineó su esbelta figura. Con peinado de ondas y su sonrisa como mejor “accesorio”, la joven cantante llamó la atención de más de uno. Durante la velada, Carla tuvo la oportunidad de conocer a Matteo Baldi, un amigo cercano de Miguel, quien viajó desde Italia para estar presente en la boda.

VER GALERÍA