¿Problemas en el paraíso? Así reaccionó 'El Canelo' al preguntarle sobre Shannon de Lima Luego de gritar su amor por la venezolana en redes sociales, a dos meses de hacer público su romance, el mexicano no quiere ni mencionarla en las entrevistas

Se presentaron en público como la pareja del verano, pero ahora prefieren no dar detalles de su relación. Fue a finales de junio cuando luego de varios días de ciber coqueteo, Shannon de Lima y Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmaron su romance durante un evento del boxeador en Nueva York, donde por primera ocasión aparecieron juntos sobre una red carpet, donde con un apasionado beso dejaron claro que lo de ellos era real.

A dos meses del beso de confirmación, al parecer la llama del amar no es la misma que profesaban, pues mientras hace unas semanas se deshacía en halagos por su novia, hoy, el tapatío no quiere ni mencionarle en las entrevistas. Durante una pelea de exhibición a las afueras del Staples Center, de Los Ángeles, donde Canelo y Golovkin dieron una probadita de lo que será su encuentro, el próximo 16 de septiembre en Las Vegas, boxeador decidió hablar de quien se decía enamorado en junio pasado.

Al término del evento y ante la ausencia de su flamante novia, la prensa no dudó en preguntarle al boxeador cómo va la relación con la venezolana, cuestionamiento que, primero hizo como que no escuchó, y luego respondió con un: “¿Mande? Ahorita estamos en el boxeo”, comentó escueto al micrófono del programa Suelta la Sopa, para luego retirarse.

Luego de que la prensa comenzar a hacer eco de la versión que aseguraban, Shannon representaba una distracción para el deportista de alto rendimiento, los medios no dudaron en preguntarle a José Reynoso, entrenador de Canelo, sí la relación había terminado por el bien de la carrera del boxeador: “De eso yo no puedo decir nada. A mí pregúntame de todo lo del boxeo, de la preparación”, detalló Reynoso.

Ante la negativa de Canelo y su entrenador, los cuestionamientos sobre Shannon no cesaron, esta vez, fueron dirigidos hacía Oscar de la Hoya, promotor del boxeador, quien tampoco soltó prenda: “La verdad que no, la verdad yo no me meto en esas cosas”, dijo sonriente el exboxeador.

Mientras el resto de los medios replican la versión de que el romance entre Shannon y El Canelo terminó -por la ausencia de publicaciones por parte de ambos en redes sociales- , la venezolana abrió su corazón, en exclusiva para ¡HOLA! donde aseguró que su relación está igual de bien que cuando inició. Según comento, en la edición impresa de esta semana, que él está inmerso en la pelea -e de su vida y que ella lo apoya de manera discreta. No te pierdas los detalles de la entrevista en la revista que ya se encuentra a la venta en los puntos habituales de venta.