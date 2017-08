Victoria Beckham y el misterioso look que ha presumido por Nueva York, ¿será pijama?

La reciente llegada de Brooklyn a Nueva York, ha traído de vuelta a la familia Beckham por esta fascinante ciudad. Primero fue David y ahora, es Victoria quien apareció caminando por las calles de la Gran Manzana, sin que su presencia pasara desapercibida, y no solo por tratarse de una de las celebridades más famosas del momento, también por el llamativo atuendo que eligió para esta “casual” caminata.

Con actitud relajada y de gafas oscuras, Victoria se dejó ver luciendo… ¿una pijama? El misterioso modelo elegido para esta ocasión fue en color rosa, integrado por una blusa y pantalón holgado con estampado a cuadros. Todo indica que con este outfit se sintió comodísima, pues continuó su recorrido como si nada ocurriera, a la vista de los paparazzi que no perdieron ningún detalle de los movimientos de la también cantante.

Pero esta no es la primera vez que Victoria siembra la incógnita entre varios de sus seguidores con este look. Durante el mes de junio, ella estuvo de visita por la Ciudad de los Rascacielos y apareció con la misma prenda, pero en aquella ocasión la presumió en tono azul. Lo cierto es que nunca se olvida de poner ese llamativo detalle en sus outfits, no importa el sitio al que tenga que asistir, si de dar lecciones se trata, ella siempre busca la forma de impresionar a quienes están pendientes de su apariencia.

Y para revelar este misterio, no hace falta otra cosa que echar un vistazo a lo más reciente de sus propias creaciones. Estos diseños pertenecen, nada más y nada menos, que a la denominada Resort Collection 2018, la nueva entrega de esta celebridad, que se ha abierto paso con éxito en esta industria desde hace ya un tiempo. Es por esa razón que no ha dudado en presumir este tipo de prendas por una de las capitales de la moda más importantes a nivel mundial.

Quien parece fascinado con el look de su mami es el propio Brooklyn, que además compartió en sus redes sociales una fotografía de Victoria caminando con el llamativo coordinado rosa. “Colores lindos en Nueva York”, escribió el hijo mayor de los Beckham, quien se rodea de toda su familia en este momento, que está listo para emprender su mayor aventura profesional como estudiante de fotografía, una profesión que se ha convertido en una de sus mayores pasiones.

