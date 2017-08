¡Cuidado Kim! Kourtney Kardashian y su foto más sexy en la red La mayor de las Kardashian compartió en Instagram la que se ha convertido en su foto más sensual, en la que demuestra que se encuentra en su mejor momento

Está en su mejor momento y se nota. Bien dicen que “no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante” y para prueba Kourtney Kardashian. Luego de finiquitar por completo su relación de más de 10 años con el padre de sus tres hijos, Scott Disick, la mayor de las Kardashian decidió hacer un alto total y comenzar a reconstruir su vida haciendo una transformación que, como bien aconseja su hermana Khloé en su reality Revenge Body, es de mente, cuerpo y alma. Kourt no sólo ha sanado el lado emocional con su espectacular novio, Younes Bendjima, también ha cumplido con maestría su cambio físico.

Convertida en la hermana más fit del clan, Kourtney se ha convertido en la inspiración de muchas al no sólo verse sensacional, también proyectando su felicidad. Si bien siempre ha poseído un cuerpo esbelto, de un tiempo a la fecha, la figura de la socialité deja ver los resultados de sus obligadas rutinas de ejercicio.

Ayer, Kourt subió la temperatura de Instagram con una imagen con la que dejó claro que para tomar el sol no hay un día establecido. Desde la comodidad de su casa en Calabasas, posó para la que se ha convertido en su foto más sexy. En la imagen aparece en uno de los balcones de su residencia, de perfil, luciendo un bikini y una playera estilo top y mirando hacia el cielo, después d lo que parece una jornada en la alberca.

Demostrando que su publicación no sólo se trataba de mostrar piel, Kourtney escribió como título: “Consejo del día: no olvides estirarte”. En las últimas semanas, la mayor de las Kardashian se ha dado vuelo compartiendo fotos suyas en bikini, pues ahora que ha conseguido el cuerpo que siempre soñó no teme mostrarlo.

Además de ejercitarse con sus hermanas, la semana pasada, compartió varias historias en Instagram donde ventila que ahora no sólo está enamorada, sino que ha encontrado en su novio, a su mejor cómplice a la hora de hacer ejercicio. En los clip se veía a la socialité y al modelo argelino realizando una caminata por las colinas cercanas a Calabasas, donde reside la familia más famosas de la televisión estadounidense.