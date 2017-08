¡Dilema de mamá! Kim Kardashian y su divertido relato de los celos de North por su hermanito La socialité confesó que de ante mano sabía que su primogénita se pondría celosa con la llegada del niño; sin embargo, esta etapa se ha prolongado hasta el día de hoy

Los celos entre hermanos es algo completamente normal, si no nos creen pregúntele a Kim Kardashian, quien en estos momentos divide su corazón entre sus hijos North y Saint West. Aunque estaba consiente que tras ser hija única tres años, la llegada de su hermanito representaría de alguna manera una nueva etapa para su primogénita, durante su participación en el programa Kelly & Ryan, la socialité aseguró que la etapa de los celos no termina para la pequeña.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 9:06 PDT

"Viéndole el lado divertido a la situación, Kim comentó Saint ha tenido que crecer con el disgusto de su hermana: No sé si es porque ella es la hermana mayor… no sé qué es, yo pensé que era una etapa. A ella no le cae bien su hermano. Es muy difícil para mí”, le comentó Kim a Ryan Seacrest.

Aunque Kim sueña con que North y Saint tengan una relación tan buena como ella la tiene con sus cinco hermanos, parece que la niña siempre busca salirse con la suya con planes en los que claramente excluye al encantador bebé: “Ella me dice, ‘Tendremos una fiesta de té. No se permiten niños. Papá no puede venir. ¡Sin niños!'. Y le lanza la puerta en la cara a su hermano, y él empieza a llorar”, detalló.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 8:00 PDT

Si bien la ternura de Saint West ha conquistado a toda la familia Kardashian Jenner y, a los más de de 100 millones de seguidores de su mamá, el pequeño no ha logrado ganarse la simpatía de su hermana mayor, quien simplemente no está nada feliz con la presencia del niño, más ahora que él está en la encantadora etapa de imitar todos los movimientos de North: “Así que si ella llora, él empezará a llorar de mentira. Y yo digo como, ‘¡Uno, por favor! ¡No puedo cargarlos a los dos para saber qué pasa!'”, se le escucha decir a Kim finalizando el divertido relato.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 10:03 PDT

Mientras Kim lidia con los celos de su pequeña, ella y la niña se vuelven noticia luego de posar al estilo de Jacky Kennedy en un reportaje para la revista Interview, que generó un sinfín de comentarios de todo tipo, pues algún sector de la población que no vio con buenos ojos que la socialité emulara el estilo de la que sin duda, el la exPrimera Dama más icónica de los Estados Unidos.