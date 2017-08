Javier 'Chicharito' Hernández a su amor, Andrea Duro: 'Gracias por esta felicidad'

No podía ser mejor para Javier ‘Chicharito’ Hernández. A la par de sus éxitos profesionales, su vida transcurre por un momento que lo llena de ilusiones: el de su más reciente relación amorosa junto a la actriz Andrea Duro. Tras unas cuantas semanas de que ambos destaparan su relación, todo parece marchar sobre ruedas. Hoy no hay nada que les impida ocultar ese sentimiento mutuo, por esa razón el futbolista no desaprovecha ningún instante para dedicarle a la guapa actriz todo tipo de mensajes cariñosos a través de sus redes sociales.

Una vez más, ‘Chicharito’ compartió una historia de Instagram en donde aparece junto a Andrea. Los dos miran con atención lo que podría ser un celular, él tocando ligeramente con su rostro el hombro de su novia. Esa imagen sirvió de inspiración al futbolista para declararle, una vez más, su rotundo amor a la chica que de un día para otro se ganó su corazón. “Te amo, preciosa”, se puede leer al inicio de la fotografía, en donde después incluye un lindo agradecimiento. “@andreaduro gracias por esta felicidad”, escribió.

Y para hacer más emotiva la declaratoria de amor que ‘Chicharito’ le hizo a Andrea, le dedicó una romántica canción. El tema elegido para reiterar a su chica lo mucho que a la ama fue Por el Resto de Mi Vida, del cantautor colombiano Andrés Cepeda. Finalmente cerró este tierno detalle con un hashtag que lo resume todo: #enamorado. Todo indica que han sido días muy especiales para la estrella del futbol, que ha decidido arrancar un nuevo capítulo en su vida y se muestra muy entusiasmado.

Tras su ruptura amorosa con Lucía Villalón, y el fugaz romance con Camila Sodi, ‘Chicharito’ se ha encargado de rehacer su vida amorosa, haciendo frente y respondiendo a todo tipo de críticas. Hace unos días, en una fotografía que mostró en sus redes con el rostro sonriente de Andrea, el mexicano expresó su sentir y, con plena seguridad, hizo frente a las circunstancias. “Sigan hablando, sigan juzgando… mi felicidad no desaparecerá, porque ella la trae a mi… @andreaduro”.

Fue a principios de agosto cuando ‘Chicharito’ confirmó su relación con Andrea. Para hacer oficial este romance, él publicó una foto en donde aparecen los dos juntos. Desde ese momento han hecho evidente diversos instantes de su interacción, incluso cuando se encuentran lejos por cuestiones de trabajo. Hace unos días el mexicano reveló un Facetime que tuvo con su novia, mientras él se encontraba en la ciudad de Londres. “No es lo mismo pero es lo que es. También te extraño”, escribió.

