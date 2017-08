Desaparecen las redes sociales de Rafa Márquez Luego de que desde el inicio diera la cara ante los medios respecto a su vínculo como testaferro de un narcotraficante, las cuentas en internet del futbolista ya no existen. No se sabe sí fue una elección propia o una medida para seguir con la investigación

A poco más de dos semanas de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hiciera pública la lista de 21 testaferros vinculados con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, en la que se encontraba el nombre del futbolista Rafael Márquez, la historia ha dado un giro. Tras ofrecer una conferencia de prensa con la que hizo frente a los medios y en la que aseguró “es mi partido más difícil e intentaré esclarecer esto como se pueda”, la estrategia para enfrentar esta situación da un vuelco, luego de que este fin de semana, las redes sociales del futbolista desaparecieran.

Aunque no hay ninguna versión oficial que compruebe que las cuentas de Márquez fueron canceladas para la investigación o fue una decisión de él, lo cierto es que las fotos y videos que el michoacano había publicado han desaparecido de la red. Si bien en todo internet ya no hay rastro de la vida virtual que Rafa tenía, las cuentas de Twitter e Instagram de su esposa, la exmodelo Jaydy Michel siguen intactas.

La última publicación de la tapatía es un claro ejemplo de que en casa de Márquez, pese al escándalo mediático y a lo delicado de la situación, todo marcha como de costumbre. En el clip que ha generado más de 21 reproducciones se ve a Leonardo, el pequeño hijo de Jaydy y el futbolista jugando cariñosamente con su papá. Como título de esta publicación la exmodelo escribió: “Verlos reír así llena mi vida de felicidad #Leonardo #MisAmores @Rafamarquezmx #EnFamilia”, se lee en texto, en el que Jaydy todavía etiquetó a su esposo.

Ahora, al intentar entrar a la cuenta de Márquez se lee una leyenda que dice “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido está roto o que se haya eliminado la página”. Aunque la información oficial sobre este caso se ha dado a conocer a cuenta gotas y, el futuro del futbolista en esta investigación es incierto, lo que sí es verdad es que las cuentas de Julión Álvarez -quien de igual forma está en la lista de testaferros-, también han desaparecido, incluso sus videos y música de plataformas como You Tube o Spotify.

Pese a este problema, la semana pasada Rafa Márquez recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en apoyo a las familias de las víctimas del ataque terrorista en Barcelona, ciudad donde vivió muchos años como parte de su trabajo en el equipo de la ciudad. “Conmovido por el trágico acontecimiento en Barcelona, toda mi solidaridad y cariño en este difícil momento #BarcelonaEstoyContigo”, escribió, en la que hoy se ha convertido en su última publicación.