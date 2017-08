En ¡HOLA!, Michelle Salas nos habla de su ruptura y de su regreso triunfal a Los Ángeles

Guapísima y entregada a su pasión, así se encuentra Michelle Salas, da un giro a su vida y se presenta nuevamente soltera tras haber decido poner fin a su relación con Danilo Díaz y volver de forma triunfal a Los Ángeles. Es así como engalana la portada de la revista ¡HOLA! de esta semana, disponible los sábados, en donde se le ve espectacular en esta nueva etapa de su vida.

“Me quedo con las buenas experiencias y con los buenos momentos. Ahora, a seguir en pie y adelante”, dice una segura Michelle en la entrevista que acompaña el posado que podrás encontrar en nuestras páginas. Siempre positiva y con miras al futuro, Michelle Salas no tiene problema en decir adiós al pasado y comenzar una nueva aventura: “He vivido una experiencia increíble en Madrid y una relación sentimental que me ha hecho crecer mucho”. No te pierdas la entrevista completa esta semana.

