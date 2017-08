Rodeada de amor, así celebró Lucía Villalón su cumpleaños

Con un agradecimiento infinito, así celebró Lucía Villalón su cumpleaños, rodeada de todo el amor de sus seres queridos. Este día tan especial en su rostro se dibujó una gran sonrisa, y además se dio el lujo de hacer todo lo que quiso: divertirse al máximo y, por qué no, bailar al ritmo de pegajosas canciones. Pero eso no fue todo, porque además se dejó consentir y hasta le regalaron un lindo ramo de flores, con el que posó muy feliz.

VER GALERÍA

Para dar detalles de lo acontecido en el festejo, Lucía publicó una fotografía en Instagram en donde aparece enviando un beso. Esta ocasión se dejó ver con un look casual, de gafas oscuras, una blusa a rayas y un minishort de mezclilla. “¡Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias... a todos por sus felicitaciones en mi veintitodos cumpleaños! #afortunada, no hacen falta días como hoy para darme cuenta de la gente maravillosa que me rodea... pero en todo momento tengo que agradecer que están ahí, para mí... ¡es increíble! ¡Gracias de todo corazón! ¡Un año más y cada año mejor!", dijo.

Durante el divertido encuentro con amigos y familiares Lucía dejó fluir sus emociones. En una de las historias de Instagram que compartió, se le puede ver bailando, realizando sensuales pasos y agitando la cabeza. “Es mi cumple y hago lo que me da la gana, ¿vale?”, escribió para referirse al explosivo momento, en el que se mostró plena, disfrutando del instante que ha sido muy comentado por sus seguidores. Por si fuera poco, en otra de sus historias aparece bailando de manera muy simpática junto a su cuñada. “Me lo bailo yo sola, ¡y si quieres bailas! Jajaja, #micuñadatop”, escribió. Otro gran invitado fue su fiel y amada mascota, su perro Paco, quien aparece en las publicaciones de Lucía.

VER GALERÍA

Hoy, la periodista aprovecha cada instante junto a su familia y amigos. La prueba más clara de su buen estado de ánimo, son las fotografías de su excelente verano, en el que se dedicó a pasear y relajarse por la playa, escenario en el que además presumió su escultural figura en lindos bikinis con los que lució radiante. El destino elegido para esta escapada fue Ibiza, lugar en el que además se mantuvo inspirada y muy optimista.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lucía ha retomado el vuelo, luego de que hace varios meses viviera un rompimiento amoroso con Javier ‘Chicharito’ Hernández y además tuviera que atender un problema de salud que la llevó hasta el quirófano. En todo este proceso su familia ha sido un gran apoyo, pues ellos le han brindado los mejores consejos con los cuales ha podido salir adelante.

VER GALERÍA