Así se ha resuelto la polémica del título de Brigitte Macron, ¿será primera dama?

La polémica ha terminado y el gobierno francés ha determinado cuál será el papel que Brigitte Macron tendrá en la presidencia de su esposo. La disputa comenzó cuando se reunieron miles de firmas solicitando que la esposa del Presidente Emmanuel Macron no tuviera el título oficial de primera dama ni los beneficios que lo acompañan. Esto ante la propuesta del mandatario desde su campaña de otorgar un título y posición al cónyuge del presidente, algo que hasta el momento no está contemplado en la ley francesa. Fue hasta este lunes que el gobierno dio a conocer cuál será la posición de la mujer de Macron y al parecer, decidieron darle gusto al pueblo.

VER GALERÍA

Según anunció la presidencia, Brigitte tendrá un papel honorario sin el título oficial de primera dama. La mujer de 64 años se enfocará en actividades de beneficencia, especialmente enfocándose en los niños y las personas con alguna discapacidad. Tendrá dos asesores de la presidencia, su propio gabinete y asistirá como acompañante de su marido en los eventos oficiales. Esto significa que se ha correspondido a la petición firmada por 300,000 personas que se oponía a un cambio en la ley para que pudiera obtener el título oficial con beneficios como una oficina, equipo y presupuesto, algo que costaría a los contribuyentes.

En medio de la discordia, la misma Brigitte se refirió al tema diciendo que a ella no le gustaba el famoso título. “No me siento como una primera dama. Ésa es una traducción de una expresión estadounidense y no siento que vaya conmigo”, dijo en entrevista con Elle. “Como todas esas mujeres antes de mí, tomaré un rol público, pero el pueblo francés sabrá qué recursos están a mi disposición. Vamos a publicar mis reuniones y los comités (en los que participó) en la página de la presidencia para que el pueblo francés sepa exactamente lo que estoy haciendo. Lo que es importante es que seamos claros”, aclaró antes de que se hiciera el anuncio oficial.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La razón por la que Brigitte Macron podría no recibir el título de Primera Dama

‘Yo con arrugas, él con frescura, así son las cosas’, Brigitte Macron sobre los 25 años que le lleva a su marido

Si bien no tiene el título de forma oficial, lo cierto es que Brigitte se ha convertido en la primera dama del momento. Gracias a su carisma y su interesante historia de amor, los reflectores del mundo se han posado sobre la estilosa mujer que se ha convertido en la principal embajadora de la moda de su país. Al parecer, para Brigitte el título con el que conquiste al mundo es lo de menos.

VER GALERÍA