Terminó el misterio, Kylie Jenner revela porqué rompió con Tyga La empresario habló por primera ocasión de los verdaderos motivos por lo que decidió ponerle punto final a la relación con el rapero

Gran parte de la fama de los Kardashian Jenner tiene que ver con sus historias amorosas. Aunque ha quedado claro que si de relaciones se trata el drama siempre impera, en esta ocasión es la menor de los seis hermanos quien da lecciones de madurez en este tema. Luego de hace unos meses Kylie Jenner y Tyga hayan decidido poner punto final a su relación y ambos apostaran por la discreción, es la empresaria quien rompe el silencio y revela porqué terminó con el rapero.

Según narró la empresaria cosmética en su reality show, en la conclusión de su historia de amor con Tyga no hubo drama, ni terceras personas, ni nada externo, más bien, fue ella quien consideró estar muy joven para seguir sosteniendo un noviazgo tan formal, pues prácticamente ya vivían juntos y ella incluso ya se llevaba de maravilla con el hijo que él tuvo con Blac Chyna, King Kairo.

“Entre T y yo no sucedió nada malo. Siempre nos unirá un vínculo muy fuerte. No hubo ninguna pelea. Decidimos, bueno, yo decidí que soy muy joven. No quiero mirar atrás dentro de cinco años y sentir que me perdí algo, que él hizo que me lo perdiera, especialmente porque T no es para nada el tipo de persona que querría hacer algo así”, comentó la menor de los hijos de Kris Jenner durante uno de los capítulos de Life of Kyle.

Aunque terminaron de la mejor manera, su relación no se salvó de la dosis de polémica, pues recordemos que fue muy comentada, no sólo por el hecho de que comenzó a andar con el rapero cuando era menor de edad, también por el hecho de que Tyga tenía muy poco de haber terminado su relación con Blac Chyna -quien el año pasado sostuvo un romance con Rob Kardashian, hermano de Jenner, con quien además tuvo una hija- , de hecho se comentó que el motivo de la ruptura fue Kylie.

Si bien Kylie creyó que no era buen momento para seguir con Tyga, la empresaria ya se dio una nueva oportunidad en el amor con el también rapero, Travis Scott, con quien comenzó a salir hace unos meses y ahora mantiene una relación muy seria. Fue en este mismo capítulo donde la Kylie le comenta a su amiga “espero que la persona con la que salgo esté obsesionada conmigo”, haciendo clara alusión al intérprete de Butterfly Effect, con quien está tan enamorada que decidió llevar su relación a otro nivel y hacerse un tatuaje juntos.