¡Pasito a pasito! Bárbara Coppel, feliz porque su hija Amaïa ya camina La socialité compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el se ve cómo su bebé está lista para recorrer el mundo por sus propios pies

Bárbara Coppel nos ha hecho participes de cada nueva etapa en la vida de su hija Amaïa Hank-Coppel, quien simplemente le ha robado total protagonismo en sus redes sociales. Así como compartió la primera palabra de su hija, su cumpleaños, su primer viaje a México y un largo etcétera, hoy la socialité realizó una de las publicaciones más importantes en su historia como mamá al postear varios videos de los primeros pasos de su primogénita. Entre gritos de emoción de Bárbara, la bebé –quien el pasado 25 de julio celebró su primer año de vida- demostró que está lista para hacer correr a su mamá.

A través de varias historias en Instagram, Bárbara presumió que su bebé ya camina. En uno de los clips se ve a la bebé muy contenta caminando hacia los brazos de su abuela, Lety Coppel quien emocionada le dice ‘Ven, vente, vente, ¡eso!” se escucha decir a la orgullosa abuelita quien luego la reta a ir con su papá y Amaïa dueña de la situación camina hacia él.

Desde su cumpleaños, Amaïa ya mostraba sus primeros intentos de ponerse en pie, pero ha sido hasta ahora que la bebé se siente segura de recorrer el mundo paso a pasito. Si antes era común ver a la pequeña en los brazos de su mamá, ahora las fotos y videos son de Amaïa paradita caminando y alcanzando ella las cosas.

Convertida en la “reina” del Instagram de su mamá, Amaïa ya es toda una celebridad que, incluso, cuenta con su propia cuenta; sin embargo, según comentó Bárbara por problemas técnicos no ha podido publicar nada en esa, así que prefiere que su niña siga ganando fama en la suya: “Le saqué su propio Instagram para no dejarme ir en este, pero algo paso que no va y pues tocó por aquí”, escribió hace unos días la esposa del torero Alejandro Hank Amaya.

Después de pasar el verano en St. Tropez, la familia Hank Coppel regresó hace unos días a su amado París, ciudad que establecieron como residencia desde antes del nacimiento de Amaïa y donde la semana pasada Bárbara y Alejandro dieron rienda suelta a su amor con comidas románticas para dos: “¡Hola! a mi ciudad favorita en el mundo”, escribió la mexicana en una de sus últimas publicaciones al lado de su esposo. Después de unos días en Francia, la familia a vuelto a hacer maletas para viajar a California, donde se encuentran actualmente.