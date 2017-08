‘Yo con arrugas, él con frescura, así son las cosas’, Brigitte Macron sobre los 25 años que le lleva a su marido

Su historia de amor ha llamado la atención del mundo, Brigitte Trogneux –su apellido de soltera- conocía a Emmanuel Macron cuando él apenas era un chico de 15 años y ella su maestra de preparatoria. Un audaz Macron esperó dos años para decirle que algún día se casaría con ella y tiempo después cumpliría aquella profecía. Con su llegada a la presidencia de Francia, la historia de Brigitte y Emmanuel es conocida por muchos, pero ahora ha sido la estilosa mujer quien ha querido compartir su perspectiva de cómo es tener una relación con alguien 25 años menor.

“El único problema con Emmanuel es menor que yo”, dijo a Elle una honestísima Brigitte, de 64 años, sobre su relación con Macron de 39, “Veinte años de diferencia, lo que se ha dicho, así es… yo con arrugas y él con frescura, pero así son las cosas”. A pesar de que el Presidente Macron y su esposa han sido muy honestos con su historia desde el inicio de su carrera política, ésta es la primera vez en la que hace referencia a la tan comentada diferencia de edad. La esposa del Presidente francés ha dicho que los comentarios misóginos la hacen sentir mal pero que prefiere ignorarlos.

A pesar de que se han convertido en toda una sensación, a Brigitte le llama la atención la polémica que han generado. “Cuando leo sobre nosotros, siempre me parece que estoy leyendo la historia de alguien más. Nuestra historia es tan simple”, ha dicho de la forma en la que se conocieron cuando él era su alumno y ella estaba casada y tenía tres hijos. A pesar de los comentarios que han generado, de algo ella está segura: “Si no hubiera elegido esto, me habría perdido de mucho en mi vida”.

Si se trataba de una entrevista sincera, Brigitte también comentó sobre la polémica que se desató en su país sobre el título que recibiría durante la presidencia de su marido. “No me siento como una primera dama. Ésa es una traducción de una expresión estadounidense y no siento que vaya conmigo”. La polémica se dio de las 300,000 firmas que se reunieron para evitar que Brigitte recibiera el título de Primera Dama, así como el presupuesto y el equipo que vienen con la posición. “Como todas esas mujeres antes de mí, tomaré un rol público, pero el pueblo francés sabrá qué recursos están a mi disposición. Vamos a publicar mis reuniones y los comités (en los que participó) en la página de la presidencia para que el pueblo francés sepa exactamente lo que estoy haciendo. Lo que es importante es que seamos claros”, dijo después de días de polémica a su alrededor.

