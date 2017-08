Paris Hilton y una de sus más sinceras declaraciones: 'Pude haber sido como la Princesa Diana'

Paris Hilton se ha esforzado por dejar atrás ese pasado en el que se consolidó como una figura polémica: protagonista de un reality show y de varios instantes en donde su inestable vida sentimental estuvo, más que nunca, bajo la lupa. Hoy, el recuerdo de aquellos años la ha llevado a reflexionar, pero sobre todo, a formar sus propias conclusiones al imaginar lo que habría pasado, si ciertos sucesos incómodos nunca hubieran ocurrido.

Poco antes del estreno de su reality show, The Simple Life, en el año 2003, un escándalo la colocó en la mira. Los reflectores apuntaron hacia la socialité por la difusión de un video sexual protagonizado por ella y su entonces pareja, Rick Salomon. Ese incómodo episodio colocó a la también empresaria en un enfrentamiento legal su ex, quien la acusó de difamación, pues ella sostenía que él había difundido el material sin su consentimiento. Transcurridos ya varios años, esa sigue siendo una circunstancia que le aun le genera conflicto.

Durante una entrevista concedida a la publicación Marie Claire, abrió su corazón para evocar ese desagradable instante que simplemente le transformó la vida. Con una contundente frase, Paris describió cómo sería todo en este momento, si aquella grabación no hubiera salido a la luz. “Es realmente hiriente, porque toda mi vida miré hacia arriba, a la Princesa Diana, toda esa elegante y sorprendente mujer, y siento que (Salomon) me quitó todo eso. Yo podría haber sido así, pero por esa cinta, siempre seré juzgada y recordada por lo que sea que digan de mí y ese momento privado entre mi novio y yo”, confesó a la publicación antes citada.

Sin embargo, al revivir esa etapa en la que sus sueños se vieron afectados, tiene plena seguridad de lo que en este instante podría beneficiarle. “Desearía nunca haberlo conocido (a Salomon). Este es el único arrepentimiento en mi vida. Desearía nunca haber conocido a ese tipo. No pude salir de mi casa por meses. Estuve deprimida, humillada. No quería aparecer en público”, agregó. A través de los años, la DJ y cantante ha puesto de su parte para salir adelante y poco a poco lo ha conseguido, simple y sencillamente, enfocada en sus múltiples proyectos y rodeándose de personas en las que puede confiar.

Pero ese shock emocional la afectó en otros aspectos. En ese mismo espacio, confesó que su manera de percibir a los hombres fue distinta a raíz de ese percance. “Siempre necesité un novio. Siempre sentí que necesitaba estar con alguien… Sentí que no podía confiar en nadie. Tan pronto como salía con un chico, se convertía en el chico que todas querían”, dijo. Por supuesto, el discurso de Paris ha cambiado, esta vez se atreve a dar otra versión de sí misma a quienes la han juzgado. “Quiero que la gente sepa que he madurado. Soy una mujer de negocios responsable. Trabajo muy duro. Me siento con los pies en la tierra. No me han regalado nada”, aseguró.

