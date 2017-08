Jonathan Dos Santos y Marta Carriedo terminan a sólo semanas de comprometerse A través de un video en You Tube, la influencer abrió su corazón y pidió una tregua a sus seguidores a quien les aseguró que tras su rompimiento tendrá que 'fingir estar bien'

Todo en esta historia ha pasado a mil por hora. Luego de que el pasado 17 de julio Jonathan Dos Santos hiciera público su compromiso con la influencer española Marta Carriedo, sólo mes y medio después de haber hecho pública su relación, el noviazgo da un vuelco y de la manera más sorpresiva han decidido cancelar sus planes de boda. Demostrando su fortaleza, fue la vlogger quien anunció a través de su canal de You Tube, en el que se ha convertido en su video más sincero, la triste noticia.

“Quiero deciros que en estos momentos, Jonathan y yo no estamos juntos. Quiero deciros que ha sido una decisión totalmente hablada, nos llevamos fenomenal, acabo de hablar con él antes de hacer este video para saber las ideas que queríamos transmitir. A nosotros nos ha hecho mucha ilusión compartir con vosotros desde el principio todo y de verdad que nos ha salido porque queríamos. En ningún momento ninguno de los dos ha forzado nada”, comentó en la primera parte del video.

Aunque aseguró que los primeros meses del noviazgo todo marchaba de maravilla e, incluso hace unas semanas todo iba bien, la reciente mudanza de Jonathan a Los Ángeles –hasta donde viajó como el nuevo fichaje del Galaxy, decisión que aseguró fue completamente del futbolista y ella no tuvo nada que ver- “Cuando llegamos aquí todo iba muy bien, teníamos mucha facilidad para comunicarnos estábamos todo el día alegres y riéndonos. Hemos tenido una relación muy buena, nos hemos llevado súper bien, pensábamos que éramos dos personas súper compatibles y, pues bueno, éramos dos, éramos Jonathan y Martha y esta relación se basaba en el respeto que es en lo que se tiene que basar cualquier relación”.

Marta aseguró que la nueva dinámica en Los Ángeles, ciudad donde ella reside desde hace dos años, no ayudó nada a la relación: “Desde que llegamos aquí han entrado en juego personas y factores externos que, al final, es lo normal, es la vida real. Este tipo de personas, factores y todo esto han empezado a dificultar que ya el diálogo no fuera el mismo entre nosotros, que no supiéramos resolver los problemas con la facilidad que lo hacíamos antes”.

Según narró Marta, las diferencias comenzaron a ser tan grandes que no han podido superarlas y de común acuerdo decidieron terminar su relación: “Al final los problemas han resultado en que no hemos podido ponernos de acuerdo y no hemos encontrado un punto en común (…) Por eso hemos decidido no estar juntos como pareja, pero de verdad nos llevamos súper bien”.

Optimistas y pidiendo una “tregua” a sus seguidores a quienes les pidió respetar su duelo y este proceso que aseguró está viviendo de la mano de Jonathan, se mostró lista para seguir adelante y también, por qué no, para en un futuro retomar la relación con el futbolista: “La vida da muchas vueltas, sólo el tiempo y Dios sabrá donde acabaremos cada uno”.

Acostumbrada a ser muy activa en las redes sociales, Marta pidió a sus seguidores no se desesperen, pues no se siente muy bien comentando que “Tendré que fingir que estoy bien”. Aunque es un momento difícil detalló que entre ella y su ex no hay odio ni rencor, todo lo contrario, han querido atravesar esta ruptura de la mano, explicó con la voz entre cortada en varias ocasiones.