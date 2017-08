El guiño de aprobación a Meghan Markle de uno de los miembros de la Familia Real Británica

Si el Príncipe Alberto de Mónaco les mandaba algunos consejos, esta vez ha sido un miembro de la Familia Real Británica el que ha hablado a favor de Meghan Markle y su relación con el Príncipe Harry. Y es que nadie sabría mejor lo que es pasar de la vida pública a integrarse a la monarquía británica por amor, como Mike Tindall, esposo de Zara Phillips, la nieta de la Reina Isabel e hija de la Princesa Margarita. Después de haber sido un jugador profesional de rugby, Tindall se casó con Zara en el 2011 y desde entonces se ha convertido en uno más de la familia.

“Viene con mucha historia y la familia que es. Obviamente es muy intimidante. Pero ella ha estado bajo el escrutinio y la presión en su vida diaria así que estoy seguro de que podrá con eso. Ella estará bien”, dijo Mike a Sunday People al convertirse en el primer miembro de la familia en referirse a Meghan después de un año de noviazgo con el Príncipe Harry. Poca gente entendería tan bien esta situación como él, que al ser un 'plebeyo' con fama propia conquistó el corazón de una de las herederas de la Reina Isabel.

A pesar de que su esposa Zara es muy cercana al Príncipe Harry y en los últimos meses se les ha visto juntos con la adorable Mia Tindall, la pareja todavía no conoce a la actriz. “Mientras los dos estén felices eso es todo lo que puedes pedir. Ella lo hará absolutamente bien. No nos hemos conocido. Sería lindo conocerla”, recalcó durante esta entrevista. Y ya aprovechando de las ventajas de conocer a una de las protagonistas de la serie Suits, dijo: “Es un muy buen programa. Definitivamente voy a tratar de que me dé un adelanto de lo que va a pasar”.

Mike sabe muy bien de lo que habla, pues con el paso de los años ha logrado ganarse un lugar especial en la Familia Real. Como se puede ver en las imágenes, tiene una excelente relación con su suegra, la Princesa Margarita, y en alguna ocasión ha contado cómo es convivir con la Reina Isabel como la abuela de su esposa.

Eso sí, a pesar de tener más de seis años casado con Zara, hay todavía algunas cosas con las que lucha un poco. Por ejemplo, ha dicho que se niega a mandar a su hija Mia a estudiar a un internado como la mayoría de los miembros de la Familia Real ha hecho, pues le sería imposible desprenderse de la pequeña que se ha convertido en toda una sensación con sus ocurrencias.

