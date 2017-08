Cressida Bonas encuentra ‘increíblemente frustrante’ ser conocida como la exnovia de Harry

Haber conquistado el corazón del soltero más codiciado del mundo podría resultar una hazaña para algunas, pero para Cressida Bonas el tema se ha convertido en algo ‘increíblemente frustrante’. La exnovia del Príncipe Harry ha dejado claro que no todo es miel sobre hojuelas después de haber terminado su relación con el quinto en la línea de sucesión, sobre todo al tratar de forjarse su propia carrera frente a las cámaras.

Con el papel de Sonia Bronwell en la obra Mrs. Owell en Londres, Cressida ha hablado con la prensa sobre su propia situación como la pareja de alguien conocido mundialmente. Se le preguntó sobre su opinión al ser definida por un hombre mucho más famoso que ella. “Pienso que eres encasillada. Especialmente en este país, encuentro gente que inmediatamente me pone en una caja o te encasilla y piensa ‘bueno, eso eres así que no puedes ser nada más”, dijo la chica de 28 años que terminó su relación con el Príncipe en el 2014 a Woman’s Hour de BBC Radio. Mucho se dijo que el fin de su relación se debió a que Cressida quería buscar una carrera en la actuación y que no podía lidiar con las presiones de la atención de la prensa a su relación.

“Sí, es increíblemente frustrante. Especialmente, sabes, en la industria en la que yo estoy. Pero, sabes, es la forma en la que es y debes levantarte y decir, ‘No, eso no es quien soy y esto es lo que quiero hacer”, continuó explicando sobre lo difícil que es vivir encasillada en la imagen que se le fue asignada.

Ésta no es la primera vez que una expareja de Harry decide hablar de las complicaciones que vivió tras su romance. Chelsy Davy también hizo lo propio hace un tiempo, cuando dejó claro que su noviazgo fue uno más bien complicado. “Fue tan extremo, loco, daba miedo, fue incómodo”, ha contado a The Times de aquellos años de amor. “Fue muy difícil cuando las cosas iban mal. No podía manejarlo…estaba tratando de ser una chica normal y fue horrible”, dijo honesta de la presión que rodeaba el joven romance.

Por el momento, Harry se encuentra en una relación con la actriz Meghan Markle, de 36 años. La pareja fue vista a finales de la semana pasada llegando a Botsuana, lugar que el Príncipe disfruta visitar con sus novias. No se sabe cuánto tiempo durará esta escapada, pero la protagonista de Suits ha acabado las grabaciones de la temporada actual de la serie por lo que tiene suficiente tiempo libre para disfrutar de estas vacaciones.

