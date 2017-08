Si lo sabe Dios…Jeremy Meeks y Chloe Green ya no esconden su amor

Si todo comenzó de manera sorpresiva hasta para la entonces esposa de Jeremy Meeks, con el paso del tiempo el romance entre el ex convicto más sexy del mundo y la heredera de Topshop, Chloe Green, se está convirtiendo en el amor de verano. La pareja está disfrutando de unas vacaciones en Barbados –después de aquella comentada escapada por St. Tropez- en donde han podido participar en el carnaval desde donde han compartido su primera selfie oficial como enamorados.

VER GALERÍA

Ha sido en la cuenta del ahora modelo que se ha podido ver que han decidido hacer público su romance por todo lo alto. Los dos en las sexys ropas típicas del Crop Over Carnaval, posaron dándose un beso frente a la cámara para la imagen que ha recorrido las redes sociales. “¿Quién está listo para saltar?”, escribió Meeks en la romántica selfie. Lo cierto es que después de ver las fotografías que los paparazzis han logrado captar de la pareja en los últimos días, a nadie le quedaba duda de que el romance era más que un hecho, pero en tiempos de Instagram, esta publicación la ha hecho totalmente oficial.

La pareja no solo disfrutó del popular carnaval que contó con la presencia de otras famosos como Rihanna, Jourdan Dunn y Lewis Hamilton, sino que fueron parte de la fiesta desde un carro alegórico en el que las muestras de amor no se hicieron esperar. Los besos estuvieron a la orden del día, tal como ha sucedido a lo largo de toda esta escapada en la que ya no ocultan ante nadie su amor. Cuando el carro en el que viajaban no fue suficiente, Chloe subió a los hombros de Jeremy para pasear el lugar.

VER GALERÍA

Aunque Chloe ha vuelto privado su perfil en Instagram, se sabe que ella también publicó una foto de Jeremy desde la semana pasada con el mensaje: “La vida es muy corta para no reírte y sonreír y eso es todo lo que nosotros hacemos #noodiosoloamor #todosmerecenserfelices”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jeremy Meeks, de 'sexy ex convicto', a novio de la millonaria heredera Chloe Green

El exconvicto más guapo del mundo y sus poses con las que conquista el modelaje

El romance fue descubierto hace unas semanas cuando las fotografías de la pareja en St. Tropez se dieron a conocer. En aquel momento Jeremy seguía casado con su mujer por ocho años, quien no tenía conocimiento de esta relación. A su regreso a Estados Unidos se decidió un divorcio –que todavía no se ha llevado a cabo-, lo que le ha permitido vivir en pleno su amor con Chloe.

VER GALERÍA