La razón por la que Brigitte Macron podría no recibir el título de Primera Dama

Para todos los fines prácticos Brigitte Macron es la primera dama de Francia, pero a nivel oficial podría no recibir el título ni los beneficios que vienen con él. Se anticipa que sea en las próximas horas cuando se dé a conocer el “capítulo de transparencia” en el que se aclarará el puesto que tomará la esposa de Emmanuel Macron, pero desde ahora se anticipa que el título será público más no político.

VER GALERÍA

Aunque el equipo de gobierno ha dicho que su decisión no se ha visto afectada por eso, al parecer, la discusión se deriva de la petición que 250,000 personas firmaron en menos de dos semanas para que la mujer de 64 años no recibiera ni el título, el equipo, ni el presupuesto que viene para las actividades del puesto. La extensa petición de Change.org en la que se explica que en un momento en el que el gobierno está tratando de ahorrar dinero no se le puede asignar un presupuesto a alguien que no fue elegido por la gente, cobra cada vez más popularidad y hasta este momento cuenta con 287,000 firmas, faltando poco más de 12,000 para llegar a la meta que se han puesto.

Al respecto, el vocero del gobierno, Christophe Castaner, escribió en Twitter: “Brigitte Macron tiene un rol y responsabilidades. Estamos tratando de ser transparentes y delinear los recursos que tiene a su disposición”. En una serie de tweets en los que señaló que este es un caso de transparencia y que no habrá modificaciones a la constitución, explicó que sería este día cuando se daría a conocer el cargo de Brigitte, algo que hasta el momento no ha sucedido aunque su último tweet ha sido un tanto llamativo: “No gobernamos según las encuestas”.

VER GALERÍA

El tema ha llamado particularmente la atención ya que en la ley francesa no existe un título o posición específica para la esposa del mandatario aunque se le otorga una oficina, un staff y un presupuesto para que pueda enfocarse a lo que decida. Sobre este tema, Macron habló desde que inició su campaña. “Quiero definir el contexto y voy a pedir que se trabaje en el tema. La persona que vive contigo debería tener un papel y ser reconocida por ese papel”, dijo antes de convertirse en presidente, levantando las alarmas de sus detractores.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El club de las primeras damas del G20: Angélica, Brigitte, Sophie y Juliana se reúnen

Brigitte Macron y Rihanna, un duelo de estilo en el que no creerás quién fue la más recatada

La razón por la que muchos se han opuesto a esto es que se piensa que crear una posición oficial representaría un costo mayor, por lo que el creador de la petición, el artista Thierry Paul Valette, ha dicho que es suficiente el equipo con el que según él, Brigitte cuenta en este momento -2 o 3 asistentes, 2 secretarias y 2 personas de seguridad-.

VER GALERÍA