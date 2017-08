Ximena Navarrete, la más emocionada ante el compromiso de su hermana Mariana A través de las redes sociales, la exMiss Universo felicitó a los novios y se convirtió en la más entusiasta de la familia

Este 2017 ha sido uno de los años más importantes en la vida familiar de los Navarrete, primero el matrimonio de Ximena, en abril pasado y, ahora, es el turno de su “hermanita”, Mariana quien se comprometió con su novio Sergio D. Ponce. La jalisciense dio a conocer la noticia a través de las redes sociales con una imagen en la que aparece presumiendo su anillo y un emotivo mensaje. “El mejor atardecer con el mejor hombre. Un destino, mil planes #noscasamos”, escribió la joven.

VER GALERÍA

Por su parte el novio también utilizó su cuenta de Instagram –en la que es común ver fotos de la pareja- para presumir su compromiso con el “amor de su vida”.

Aunque no ha seguido los pasos profesionales de su hermana, es indudable que, la menor del clan Navarrete, comparte belleza con la exMiss Universo, quien emocionada expresó su cariño y apoyo ante la noticia con una instantánea en la que aparecen los novios, ella y su marido Juan Carlos Valladares. “Mi @Mariananro se casa ¡Les deseo lo mejor del mundo @sergipo los quiero mucho! Te amo Mariana”, escribió.

VER GALERÍA

Hace cuatro meses Ximena celebró su boda de ensueño, en el ex Convento de San Hipólito, por lo que seguramente será la mejor cómplice rumbo al gran día de Mariana, del que aún no se conocen detalles, pero en el que no habría de sorprender que la novia eligiera un diseño de su paisano Benito Santos para caminar hacía el altar, pues fue él quien confeccionó el vestido que lució para la boda de su hermana.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Esta sorpresa se convierte en el regalo de cumpleaños anticipado de la joven quien el próximo septiembre celebrará un año más de vida.