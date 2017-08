¿Divorcio millonario? El empresario Roman Abramovich se separa de su tercera esposa, Dasha Zhukova

Tener una fortuna valuada en 49.1 mil millones de libras esterlinas ($1,301 mil millones de pesos mexicanos aproximadamente) implica que los divorcios de Roman Abramovich sean todo un suceso legal. Después de 10 años de matrimonio, el dueño del Chelsea ha anunciado que se separa de su tercera esposa, Dasha Zhukova. En el anuncio han dicho que a pesar de separarse, continuarán trabajando en sus negocios conjuntos, además de mantener una relación amistosa por el bienestar de sus dos pequeños hijos.

VER GALERÍA

“Después de 10 años juntos, los dos hemos tomado la difícil decisión de separarnos, pero nos mantendremos como amigos cercanos, padres y socios en los proyectos que hemos desarrollado juntos. Estamos comprometidos en criar a nuestros dos hijos juntos. Vamos a continuar trabajando como cofundadores del Garage Museum of Contemporary Art en Moscú y el New Holland Island cultural centre en San Petersburgo”, se lee en el comunicado que fue compartido por Page Six.

Roman es considerado como el multimillonario número 139 en la lista de Forbes, por lo que la división de su fortuna es algo representativo. Para poner las cosas en perspectiva, se sabe que en 2007 acordó el divorcio con su segunda esposa, Irina Malandina –con quien tiene cinco hijos- por 150 millones de libras esterlinas (alrededor de $3,975 millones de pesos mexicanos), considerado el cuarto divorcio más cara del mundo en aquel entonces.

OTRA NOTICIA COMO ÉSTA

El multimillonario y polémico divorcio de Petra Ecclestone

Hasta el momento no se sabe si la pareja tiene un acuerdo prenupcial pero sí es conocido que Dasha cuenta con su propia fortuna, pues su papá es el magnate petrolero Alexander Zhukov. La separación viene mucho más anunciada que la boda, pues la pareja pasó seis años casada en secreto. Los que saben, aseguran que de darse un divorcio legal se haría en Rusia para minimizar la división de sus fortunas.

VER GALERÍA