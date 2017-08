¡Entre jirafas! Adal Ramones y Karla de la Mora se dan el 'sí quiero'

Enamorados y muy ilusionados por comenzar una nueva etapa tomados de la mano, Adal Ramones y Karla de la Mora se dieron hoy el ‘sí quiero’ después de 4 años de relación. El enlace ocurrió en un mágico lugar, rodeados de sus seres queridos, entre flores, música y… ¡animales!, ya que la celebración se llevó a cabo en el Africam Safari en Puebla, en donde los invitados pudieron disfrutar de una experiencia excepcional y muy original.

“Fue un agradable accidente haberlo hecho en Africam Safari”, contó Adal hace un día durante una entrevista para el programa de Maxine Woodside, “estábamos buscando lugares en Puebla para hacer un coctel, cuando me hablaron mis amigos de Africam para invitarnos a una inauguración (…) al ver el lugar nos encantó”. El comediante contó que algo que les llamó la atención del lugar es que durante el coctel, los invitados podrán acercarse un poco a las jirafas y otros animales. “Karla y yo estamos muy emocionados, yo me siento muy feliz, muy agusto con ella y porque creo en esto es porque doy este paso” continuó el ex conductor de Otro rollo.

Antes de comenzar su mágico día, Karla quiso publicar un emotivo mensaje dedicado a su futuro esposo en su cuenta de Instagram. Con una foto en blanco y negro en donde se captura a la perfección la esencia detrás de su amor, se puede ver a la pareja caminando, tomados de la mano y riendo a carcajadas. “Pocos tienen la dicha de caminar una vida con el amor de su vida y ese es mi caso. ¡Me caso con el amor de mi vida! Amor, ni antes ni después... hoy 05 de agosto, después de 4 años de largo aprendizaje, de risas, lágrimas y sobre todo de mucho amor ... ¡por fin!”, escribió la mujer de 32 años, “Estaremos juntos. ¡Es una bendición para mí tenerte en mi vida, así tal cual! Con tus dos maravillosos hijos, con tu carácter tan firme y constante, con tus bromas, con completamente lo que eres tú. Gracias por llenarme de vida, por ser mi amigo incondicional y sobre todo mi gran amor. TE AMO PARA SIEMPRE ❤️”.

Por supuesto que a este gran enlace no podían faltar los hijos del conductor, Diego y Paola, quienes han demostrado un gran apoyo para su padre en este día tan especial. Pao fue la encargada de ayudar a Adal a arreglarse, usando una bata que decía en inglés “Hija del novio”, tuvo el papel más importante y ella fue quien compartió algunas imágenes de la boda a través de su cuenta de Instagram en donde se puso observar la increíble decoración con las jirafas de fondo. Los novios compartieron poco en sus redes sociales ya que al parecer prefirieron disfrutar del momento y mantenerlo más privado.

