En ¡HOLA!, Georgina. Primer posado de la mujer del momento tras la confirmación de su embarazo

Los rumores han quedado despejados y la protagonista de esta historia ha demostrado que una imagen vale más que mil palabras. De belleza natural, alegre y positiva, Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, se ha convertido en el foco de todas las miradas en últimas fechas, sobre todo desde que comenzaron las especulaciones algo que ha quedado más que claro. En la edición de esta semana de ¡HOLA!, disponible los sábados, el primer posado de la mujer del momento tras la confirmación de su embarazo.

“Soy muy familiar y me encantan los niños…”, ha dicho la modelo en la entrevista que acompaña estas imágenes. Sofisticada y sugerente, así se deja ver en este excepcional posado la joven chica que se encuentra cumpliendo su sueño tras haber sido fichada por la agencia de modelos que representa grandes nombres como Ana Beatriz Barros y Bar Refaeli. “He trabajado en marcas del sector del lujo y gracias a este contacto con la moda he descubierto un mundo que me apasiona”, dice la chica de 23 años en este reportaje que no te puedes perder.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También esta semana, todo sobre Andrea Duro, la nueva conquista de Javier «Chicharito» Hernández. Shannon de Lima, así es, así vive y así piensa la mujer que «noqueó» a «El Canelo». Carolina Herrera y Miguel Báez «El Litri» han decidido separarse temporalmente. Retrato de verano. Leonor y Sofía, como nunca antes, en su primer posado juntas.

Además, el «look» futurista de Charlene de Mónaco en el Baile de la Cruz Roja. Athina Onassis recupera la sonrisa... Sergio García y Angela Akins, entramos en su romántica boda americana con sabor español. Doutzen Kroes y Taylor Hill, dos ángeles caídos del cielo navegando por la Riviera francesa. Y Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya celebran en Saint Tropez el primer cumpleaños de su hija, Amaïa.