El beso de cumpleaños de Meghan Markle –que no fue del Príncipe Harry-

La actriz Meghan Markle está celebrando su cumpleaños 36 y se dice que lo está haciendo acompañada de su madre, Doria Radlan, y por supuesto, el Príncipe Harry, en Londres. Pero hubo alguien más que quiso unirse a la celebración y compartió una fotografía de la protagonista de Suits dándole un gran beso en la mejilla, y no fue otro que su enamorado en la pantalla chica, el actor Patrick J. Adams.

Misteriosamente, como todo lo que ha pasado en las redes sociales con respecto a Markle en los últimos meses, la fotografía apareció en la cuenta de Instagram de Adams para desaparecer rápidamente. Por supuesto, no faltaron los admiradores curiosos que lograron hacerle una captura de pantalla, por lo que la postal ha dado la vuelta por la red. Junto a la imagen que está tomada de otra foto se ve a Meghan dando un beso en la mejilla a su novio de la pantalla chica, junto a ella, el actor escribió: “Ross and Rachel: the next generation”, haciendo referencia a sus personajes del programa y en un juego de palabras, a los protagonistas de Friends. Siguiendo el protocolo de alejamiento de las redes –después de haber sido una ávida usuaria- la imagen se ha evaporado del perfil de Adams.

Por el momento, HELLO! informó que Meghan fue vista la semana pasada en el metro de Londres, mientras E! News reporta que la actriz ha regresado a Toronto para acabar las filmaciones de su programa, momento del que se dice es la fotografía del beso con su gran amigo. Después de trabajar seis años juntos y de dar vida a una pareja, Meghan y Patrick se han dicho muy cercanos, y el actor ha comentado que está muy feliz por su amiga.

Aunque hasta ahora no se sabe si Meghan regresará para la nueva temporada de la serie, se sabe que de así hacerlo podría ver al Príncipe en Toronto en septiembre próximo cuando se celebren los Invictus Games en esta ciudad. Sobre la competencia deportiva, se ha anunciado que Harry estará acompañado por Melania Trump, quien encabezará la delegación estadounidense.

Después de lo que se cree ha sido un año de noviazgo, Harry y Meghan han logrado dominar los viajes trasatlánticos para poder verse tanto como puedan. A pesar de que ambos tienen agendas muy ocupadas, de vez en vez se dan alguna escapada para continuar con su relación.

